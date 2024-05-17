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Сегодня, 13:30

Тошич заявил, что следит за успехами Слуцкого с «Шанхай Шэньхуа»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Зоран Тошич в интервью «СЭ» поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

— Поздравил его с назначением, мы общаемся. Слежу за его успехами в Китае. Пока команда идет отлично в чемпионате. Рад за Леонида Викторовича. Верю, что он добьется там успеха.

— Вы же сами играли в Китае. Что-то советовали Слуцкому?

— Сказал ему, что в работе с китайцами необходимо терпение, потому что логики там в некоторых решениях не существовало. Для меня это стало сюрпризом. Простой пример: когда шел дождь, у нас просто отменяли тренировку...

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.

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Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА
Зоран Тошич
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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