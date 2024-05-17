Тошич: «Мечтаю стать главным тренером ЦСКА»

Полузащитник «Ламии» Зоран Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопросы в блиц-формате.

— Любимое блюдо из русской кухни?

— Борщ.

— Три лучших футболиста, с которыми вы играли?

— Криштиану Роналду, Вагнер Лав и Саша Илич.

- По чему больше всего скучаете после отъезда из России?

— По зарплате, ха-ха! На самом деле очень скучаю по Москве — этот город стал для меня родным.

— Ваш самый сумасшедший партнер по команде?

— Понтус Вернблум. Никогда не встречал таких фанатиков своего дела! Лидерских качеств, как у него, больше ни у кого нет. Саша Зделар на него похож, но Понтус — особенный.

— ЦСКА или «Партизан»?

— Сложный вопрос, выберу оба варианта.

— О чем вы мечтаете?

— Стать главным тренером ЦСКА.

Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 по август 2017 года. Он провел за армейцев 237 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.