В Нидерландах одобрили передачу акций «Витесса» от российского владельца

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) одобрил передачу акций «Витесса» от российского владельца Валерия Ойфа специальному фонду, сообщает NOS.

По вине российского бизнесмена «Витесс» испытывал проблемы с ведением бухгалтерии и банковскими операциями. В апреле «Витесс» оштрафовали на 18 очков из-за многократных нарушений требований лицензионных правил.

В настоящее время «Витесс» занимает 18-е место в чемпионате страны, набрав пять очков. Команда Эдварда Стюринга лишилась всех шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

В заключительной встрече текущего розыгрыша Эредивизи «Витесс» примет «Аякс» 19 мая.