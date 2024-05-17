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Тошич о первом сезоне в Греции: «Чувствую себя хорошо и хочу играть. Завершать карьеру не планирую»

Тошич заявил, что пока не планирует завершать спортивную карьеру
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ламии» Зорна Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о первом сезоне в греческом клубе.
— Как оцените свой первый полноценный сезон в Греции?
— Впервые в истории «Ламия» вышла в плей-офф чемпионата, это большой успех для клуба. Для меня же успех, что весь сезон провел без травм, поучаствовал практически во всех встречах, хоть и не мог проводить на поле по 90 минут. Шестое место — для нас это отлично! Но нужно в следующем году попробовать забраться в турнирной таблице еще выше.
— То есть вы останетесь в «Ламии»?
— Пока не говорил об этом с руководством клуба. Хочется доиграть нынешний чемпионат до конца. А в отпуске буду думать: завершать карьеру или принять предложение по новому контракту. Мне уже 37, но чувствую себя хорошо и хочу играть. Завершать карьеру не планирую", — сказал Тошич «СЭ».
Тошич в этом сезоне провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 6 ассистов. «Ламия» после 34 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Греции, набрав 35 очков.

Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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