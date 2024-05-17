ФИФА начала тестировать новую систему видеопомощи — без ВАР. Для топ-лиг и турниров все останется по-прежнему

Международная федерация футбола (ФИФА) начала предварительный этап тестирования своеобразной альтернативы видеоарбитрам (ВАР) — так называемую систему видеопомощи, в которой ВАР не используются.

Об этом, в частности, на конгрессе ФИФА в Бангкоке сообщил президент федерации Джанни Инфантино. Его слова, похоже, были неправильно поняты. Потому что стали публиковаться новости о кардинальном изменении протокола ВАР — о том, что тренерам разрешат запрашивать вмешательство ВАР и видеопросмотры.

На самом деле это не так. Протокол не изменится. Пока же речь идет совсем о другом.

Понимая, что введение и использование ВАР по карману далеко не всем, ФИФА придумала новый вариант — систему видеопомощи. Это альтернатива ВАР, но без их участия, с меньшими финансовыми вложениями и меньшим числом камер. Неизменным остается только одно: можно оценивать только те же самые ключевые моменты — те, что связаны со взятием ворот, назначением пенальти, удалением и ошибочной идентификацией наказываемого игрока.

Так как в новой системы не применяется ВАР, инициатором остановки игры и просмотра видеоповторов судьей выступает тренер, которому дважды в течение матча предоставляется возможность сделать запрос об использовании видеозаписи. ФИФА уже опробовала новую систему видеопомощи — в начале мая на юношеском турнире в Цюрихе. По предварительной оценке, результаты признаны успешными. Решено продолжить эксперименты.

Отметим, что речь идет именно о тестах, об эксперименте. Таким же образом тестируются многие предлагаемые новшества. Само по себе тестирование не означает последующего внедрения и изменения существующих правил.