Селюк высказался о возможном назначении Слуцкого главным тренером в китайский «Шанхай Шэньхуа

Известный российский агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером в китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Видимо, он сам эту утку и запустил. Думаю, что это, во-первых, просто разговоры. Во-вторых, может быть, какие-то политические шаги, кто-то кого-то приглашает. Русского в Китай, китайца в Россию. Думаю, что Слуцкий провалится там, если он даже и поедет. Я не считаю, что кто-то сейчас вообще заинтересован в нем. Это новость для того, чтобы кто-то из российских клубов на него обратил внимание и пригласил. Карьера тренера? Он уже давно ушел в шоу-бизнес. Поэтому тут ситуация такая, что и передача эта затухла, он и там, и там особо себя не проявил. Хорошие, большие команды, на что рассчитывал Слуцкий, где покупают футболистов, где можно потратить, забрать или заработать, уже его не позовут. А маленькие команды... Его бы позвал условный «Шинник», но он туда вряд ли пойдет. Хотя, может быть, когда не будет работать вообще, пойдет куда-нибудь в «Текстильщик» Иваново или «Торпедо» Владимир», — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

19 декабря стало известно, что новым главным тренером «Шанхай Шэньхуа» может стать Леонид Слуцкий, в чей штаб также могут войти Олег Яровинский и Василий Березуцкий. На февральском турнире в Катаре китайскую команду ждет встреча с «Зенитом».