Канчельскис рассказал, какие задачи стоят перед ним в «Мурас Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» рассказал, почему решил возглавить киргизский клуб «Мурас Юнайтед».

В понедельник, 25 декабря стало известно, что 54-летний россиянин подписал контракт с командой на один год.

«Мурас Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» похожи. Но это все шутки. «Мурас Юнайтед» давно хотели меня пригласить. Сейчас поступило приглашение. Я все обдумал и принял решение подписать контракт. Задачи серьезные — занять первое место. Вызов сделан, будем работать», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Предыдущим местом работы Канчельскиса был казахстанский «Тобол», россиянин был генеральным директором клуба с июля по ноябрь 2023 года.

В чемпионате Киргизии-2023 «Мурас Юнайтед» занял пятое место с 42 очками в 27 матчах.