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Сегодня, 16:49

Александр Кокорин готовится к решающему матчу за «Арис» против АПОЭЛа 22 декабря

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин пропустил последние три матча из-за микротравмы и проходит подготовку к матчу против АПОЭЛа, сообщает «РБ Спорт».

По информации издания, у игрока возникли болевые ощущения во время тренировки. Тренерский штаб принял решение приберечь форварда до матча против АПОЭЛа, который пройдет 22 декабря.

В ноябре Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса». В декабре 31-летний россиянин пропустил игры против «Анортосисом» (2:0), АЕЛом (0:0) и «Олимпиакосом» из Никосии.

В текущем сезоне футболист провел за кипрскую команду 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kokorin-gotovitsya-k-reshayushhemu-matchu-arisa-s-apoe-lom-22-dekabrya/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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