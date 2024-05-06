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Потерявшему сознание во время матча хавбеку «Моленбека» поставили диагноз

Виктория Кравченко
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Французский полузащитник «Моленбека» Жефф Рен-Аделаид пропустит остаток сезона в связи с сотрясением мозга, сообщает L'Avenir. Вчера, 5 апреля, игрока госпитализировали во время встречи.

Инцидент произошел во время матча 35-го тура чемпионата Бельгии против «Шарлеруа» (1:3). В конце первого тайма после сильного удара мяч попал в голову 26-летнего хавбека.

По данным издания, медосмотр показал, что Рен-Аделаид получил сотрясение мозга, избежав кровоизлияния. Позвонки после удара в голову не сместились, однако остаток сезона футболист пропустит.

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