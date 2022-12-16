В «Арисе» рассказали о состоянии здоровья Кокорина

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский прокомментировал отсутствие Александра Кокорина в заявке кипрского клуба в последних матчах.

«Александр показал то, что от него ожидали, другое дело — организм иногда дает сбои. Ему пошли навстречу, сделали щадящий режим. Сделали несколько МРТ, есть дискомфорт в икроножной мышце и не более. Но Кокорин обнадежил весь регион и кипрский футбол, два месяца его признавали лучшим футболистом. Последние матчи показали, что Александр является очень сильным исполнителем. Понятно, что от него хотелось еще больше игрового времени, но Кокорин — профессионал, он не находится сейчас под таким давлением, что от него требуют выходить на поле в любом состоянии. Он должен сам дать сигнал, что готов. Его ждет весь регион, ждет «Арис», ждет тренерский штаб. Но главное — матч с АПОЭЛом 22 декабря, после которого будет понятно, идет ли речь о чемпионстве», — сказал Шпилевский «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провел за «Арис» 10 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Арендное соглашение футболиста с «Арисом» рассчитано до конца сезона, после чего он должен будет вернуться в «Фиорентину».