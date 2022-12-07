Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в ноябре

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим игроком команды по итогам ноября, информирует клубная пресс-служба.

В ноябре россиянин забил по одному голу в двух матчах — с «Омонией» (1:1) и «Пафосом» (2:2). 31-летний нападающий второй раз подряд получает награду лучшему игроку месяца.

Всего на счету Кокорина в текущем сезоне чемпионата Кипра пять голов и две результативные передачи в 10 матчах.

Российский форвард «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды.