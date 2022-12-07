Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в ноябре
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим игроком команды по итогам ноября, информирует клубная пресс-служба.
В ноябре россиянин забил по одному голу в двух матчах — с «Омонией» (1:1) и «Пафосом» (2:2). 31-летний нападающий второй раз подряд получает награду лучшему игроку месяца.
Всего на счету Кокорина в текущем сезоне чемпионата Кипра пять голов и две результативные передачи в 10 матчах.
Российский форвард «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды.
Источник: https://t.me/arislimassol
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