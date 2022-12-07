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Сегодня, 14:22

Александр Кокорин признан лучшим игроком «Ариса» в ноябре

Алина Савинова
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин признан лучшим игроком команды по итогам ноября, информирует клубная пресс-служба.

В ноябре россиянин забил по одному голу в двух матчах — с «Омонией» (1:1) и «Пафосом» (2:2). 31-летний нападающий второй раз подряд получает награду лучшему игроку месяца.

Всего на счету Кокорина в текущем сезоне чемпионата Кипра пять голов и две результативные передачи в 10 матчах.

Российский форвард «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды.

Источник: https://t.me/arislimassol
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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