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Сегодня, 16:09

Мама Кокорина рассказала о самочувствии сына

Константин Белов
Корреспондент
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Светлана Кокорина, мама российского футболиста «Ариса» Александра Кокорина, в комментарии для «СЭ» рассказала о состоянии здоровья своего сына, который пропускает третий матч подряд в чемпионате Кипра.

«Когда Александр восстановится и вернется на поле? Не знаю. Это не ко мне вопросы. Но чувствует он нормально себя», — сказала Кокорина «СЭ».

31-летний нападающий «Фиорентины» выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. За кипрский клуб он провел 10 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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