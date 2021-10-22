Виноват ли Рассказов в поражении «Спартака»? Мнения за и против

Есть и те, кто встал на защиту игрока!

Поражение «Спартака» от «Лестера» (3:4) обсуждают прежде всего в контексте игры Николая Рассказова. Защитник красно-белых поучаствовал во всех голах в ворота Максименко и так и не смог остановить Патсона Даку, оформившего покер.

Так виноват ли Рассказов в провале «Спартака»? «СЭ» собрал самые острые мнения.

Мнения «за»

Гаджи Гаджиев уверен — так играть на топ-уровне просто нельзя: «Защитник не должен упускать соперника за спину. Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что премьер-лиги, а первого или даже второго дивизиона».

Схожее мнение и у Александра Мостового. «Рассказов будто впервые в жизни вышел на поле. Просто кошмар. Такое ощущение, что футбольного интеллекта у него вообще нет», — сказал он в интервью Eurostavka.

Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в поражении не только Рассказова, но и Руя Виторию. «Выходить на такой матч с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. И не надо говорить, что там ставить некого. Того же Зобнина можно было выпустить правым центральным защитником. В общем, шикарный матч для Айртона, Мозеса, Соболева и ужасный для Руя Витории», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Есть более опытные защитники и полузащитники, которые должны были подстраховать Рассказова, — добавил ТАСС почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Они видели, что парень потерялся, делал одни и те же позиционные ошибки. Кто-то должен был подсказать ему или его подстраховать. Но Рассказов сыграл безобразно, тут других слов не подберешь».

Мнения «против»

Одним из первых на защиту Рассказова встал его одноклубник Руслан Литвинов. «Не надо винить одного Рассказова, — заявил хавбек красно-белых. — Проиграла вся команда. Не может быть виноват один человек во всем поражении. Прошу не накидываться на него».

Пост в поддержку Рассказова появился и в инстаграме Артема Реброва.

«Выигрывает команда или проигрывает, вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры — все это делает команда, а не какой-то отдельный футболист. Давайте не будем искать крайних», — написал голкипер красно-белых. В комментариях его поддержал Денис Глушаков: «Правильно, старый! Следи за порядком».

Глушаков продолжил свою мысль в разговоре с «Матч ТВ». «Сейчас все будут говорить, как из-под Рассказова забивали. Но почему Колю никто не подстраховал? Я думаю, что не нужно убивать за это молодого парня. Месяц назад от него все кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет», — сказал экс-капитан «Спартака».

Шахматист Сергей Карякин, который является болельщиком красно-белых, также вступился за Рассказова. «Ошибался не только он. Рассказов — человек, и не стоит вешать всех собак на него одного. Разделить эту неудачу должна вся команда», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Рассказову в оппоненты достался самый сложный игрок «Лестера». «Как можно обвинять Рассказова, если он остается один в один с игроком, который лучше него? — недоумевал он в беседе с «Чемпионатом». — Николай в этой ситуации просто не должен был оставаться один, а все убегали вперед. Ему нужно было либо ломать Даку, либо пытаться с ним играть. Дака ни разу не простил, практически все моменты реализовал».

Юрий Гаврилов, легенда красно-белых, тоже не считает Рассказова виноватым в пропущенных голах. «Был бы на его месте кто-то другой — ничего бы не поменялось. «Лестер» свои моменты шикарно использовал. Даже Жиго с Джикией не помогли бы в той ситуации», — заявил Гаврилов.

Так виноват ли Рассказов в пропущенных голах, или же ответственность за поражение лежит на всей команде?