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Виноват ли Рассказов в поражении «Спартака»? Мнения за и против

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
22 октября, 13:00
20 октября. Москва. «Спартак» — «Лестер» — 3:4. Юри Тилеманс и Николай Рассказов (справа). Фото ФК «Спартак»
20 октября. Москва. «Спартак» — «Лестер» — 3:4. Юри Тилеманс и Николай Рассказов (справа). Фото ФК «Спартак»
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Есть и те, кто встал на защиту игрока!
Спартак — Лестер

Поражение «Спартака» от «Лестера» (3:4) обсуждают прежде всего в контексте игры Николая Рассказова. Защитник красно-белых поучаствовал во всех голах в ворота Максименко и так и не смог остановить Патсона Даку, оформившего покер.

Так виноват ли Рассказов в провале «Спартака»? «СЭ» собрал самые острые мнения.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

20&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лестер&raquo;&nbsp;&mdash; 3:4. Николай Рассказов. Рассказов! Коля! А почему вы всё еще в «Спартаке»?!

Мнения «за»

Гаджи Гаджиев уверен — так играть на топ-уровне просто нельзя: «Защитник не должен упускать соперника за спину. Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что премьер-лиги, а первого или даже второго дивизиона».

Схожее мнение и у Александра Мостового. «Рассказов будто впервые в жизни вышел на поле. Просто кошмар. Такое ощущение, что футбольного интеллекта у него вообще нет», — сказал он в интервью Eurostavka.

Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил в поражении не только Рассказова, но и Руя Виторию. «Выходить на такой матч с Рассказовым — это дурной тренерский вкус. И не надо говорить, что там ставить некого. Того же Зобнина можно было выпустить правым центральным защитником. В общем, шикарный матч для Айртона, Мозеса, Соболева и ужасный для Руя Витории», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Есть более опытные защитники и полузащитники, которые должны были подстраховать Рассказова, — добавил ТАСС почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Они видели, что парень потерялся, делал одни и те же позиционные ошибки. Кто-то должен был подсказать ему или его подстраховать. Но Рассказов сыграл безобразно, тут других слов не подберешь».

Руй Витория и&nbsp;Николай Рассказов. Рассказов в роли центрального защитника — катастрофа. «Лестер» наказал «Спартак» за провалы одного человека

Мнения «против»

Одним из первых на защиту Рассказова встал его одноклубник Руслан Литвинов. «Не надо винить одного Рассказова, — заявил хавбек красно-белых. — Проиграла вся команда. Не может быть виноват один человек во всем поражении. Прошу не накидываться на него».

Пост в поддержку Рассказова появился и в инстаграме Артема Реброва.

«Выигрывает команда или проигрывает, вытаскивает матч на последней минуте или пропускает решающий мяч в самом конце игры — все это делает команда, а не какой-то отдельный футболист. Давайте не будем искать крайних», — написал голкипер красно-белых. В комментариях его поддержал Денис Глушаков: «Правильно, старый! Следи за порядком».

Глушаков продолжил свою мысль в разговоре с «Матч ТВ». «Сейчас все будут говорить, как из-под Рассказова забивали. Но почему Колю никто не подстраховал? Я думаю, что не нужно убивать за это молодого парня. Месяц назад от него все кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет», — сказал экс-капитан «Спартака».

Шахматист Сергей Карякин, который является болельщиком красно-белых, также вступился за Рассказова. «Ошибался не только он. Рассказов — человек, и не стоит вешать всех собак на него одного. Разделить эту неудачу должна вся команда», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Рассказову в оппоненты достался самый сложный игрок «Лестера». «Как можно обвинять Рассказова, если он остается один в один с игроком, который лучше него? — недоумевал он в беседе с «Чемпионатом». — Николай в этой ситуации просто не должен был оставаться один, а все убегали вперед. Ему нужно было либо ломать Даку, либо пытаться с ним играть. Дака ни разу не простил, практически все моменты реализовал».

Юрий Гаврилов, легенда красно-белых, тоже не считает Рассказова виноватым в пропущенных голах. «Был бы на его месте кто-то другой — ничего бы не поменялось. «Лестер» свои моменты шикарно использовал. Даже Жиго с Джикией не помогли бы в той ситуации», — заявил Гаврилов.

Так виноват ли Рассказов в пропущенных голах, или же ответственность за поражение лежит на всей команде?

20&nbsp;октября. Москва. Айртон и&nbsp;игроки &laquo;Лестера&raquo; после матча.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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