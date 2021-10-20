«Спартак» рассыпался из-за Рассказова. Витория мог все исправить, но ничего не сделал

Рецензия «СЭ» на провал красно-белых.

«Спартак» Руя Витории — один из самых непредсказуемых в истории: команда чередует провалы с камбэками, валится и воскресает в течение одного матча. Но главное — никто не может понять, как это исправить.

Перед «Лестером» Витория говорил о хороших предчувствиях и вере в победу: «Мы изучили все их нюансы». При 2:0 звучало убедительно, если бы не отличительная черта нынешних красно-белых — они не в состоянии проводить встречи на одном уровне, без затмений и вспышек, и постоянно натыкаются на свои ошибки.

С «Лестером» чудом отбились в первой же атаке — кажется, реактивный гол «Наполи» ничему не научил. Иначе как можно не войти в игру буквально в следующий раз в ЛЕ?

Возрождение Соболева и стартовый гейм-план от Витории — лучшее впечатление от первого тайма. Но даже при доминировании «Спартака» у «Лестера» возникали роскошные моменты. Причем в тех зонах, откуда в итоге пришли голы. Команда Руя никак не отреагировала (хотя для этого как минимум был перерыв), но даже при таком сценарии могла не доводить до камбэка англичан.

Слишком банально все списать на потерю концентрации, но когда ты пропускаешь сразу же после второго гола — на 90 процентов проблема в этом. Не повезло, что «Лестер» вовремя нащупал самую уязвимую точку — правда, сделать это оказалось не так уж тяжело — и давил в зону Рассказова и после перерыва.

Главный вопрос: почему Витория до последнего игнорировал проблему?

«Лестер» забил четыре однотипных гола: после открывания за спину и персональных ошибок в центре обороны. Конечно, можно продолжить уничтожать Рассказова, который просто не понимал, как действовать на этой позиции — особенно в условиях высокой линии и с задачей сдерживать скоростных нападающих.

Но Руй ведь мог это исправить. В дерби с «Динамо» мы хвалили тренера за гейм-менеджмент, позволивший спасти безнадежную игру. Но с «Лестером» уже москвичи сами отдали те самые 0:2 — причем из-за одной ошибки.

— В пропущенном мяче не может быть вины одного игрока — это результат действий и решений ряда футболистов, — уверял Витория после матча. — Я принимаю критику, но при этом нельзя голословно утверждать, что это вина Рассказова. Обвинить кого-то — самое простое. В раздевалке я могу подойти и сказать лично, при этом постараюсь объяснить ошибку и сделать все, чтобы этого не повторилось.

Мы не знаем, в какой форме Илья Кутепов и Илья Гапонов. Руй логично отвечает: журналисты не видят, как они тренируются. Но вряд ли все настолько плохо, что вместо номинальных центральных защитников стоило до последнего надеяться на Рассказова. А после уверять, что никакой драмы не случилось, будто не желая признавать свой же просчет.

— Мы провели качественный матч, забили три мяча. Столкнулись с сильным соперником, который наказал нас за ошибки. Но нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не 0:10, — добавил Витория в телеэфире.

Никто не говорил, что «Спартак» обязан громить «Лестер». С учетом кошмарного старта сезона и нынешней нестабильности я был уверен: все закончится гораздо хуже и крупнее. Странно, что Витория делает вид, что все нормально, а проблем в обороне не существует.

«Спартаку» нужно экстренно их решать, иначе в Лестере Руй может снова вспомнить про 0:10. Тем более есть недавний печальный опыт — 0:7 от «Ливерпуля» в декабре 2017-го.