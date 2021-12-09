Накануне матча Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» «СЭ» рассказывает о французском этапе карьеры экс-форварда сборной России Дмитрия Сычева.

Договорился с киевским «Динамо» и... уехал в «Марсель»

16 августа 2002 года нападающий сборной России Дмитрий Сычев в одностороннем порядке разорвал контракт со «Спартаком». Вот как развивались события дальше.

Президент красно-белых Андрей Червиченко потребовал, чтобы футбольные власти серьезно наказали игрока: «У меня, надеюсь, хватит здоровья и терпения, чтобы довести историю с Сычевым до логического завершения (имелось в виду длительное отлучение от футбола. — Прим. «СЭ»). Дабы другим неповадно было поступать так, как он».

4 сентября КДК РФС дисквалифицировал Сычева на четыре месяца.

В ноябре наказанный нападающий попросил руководство киевского «Динамо» разрешить ему тренироваться с третьей командой, а позже заявил, что надеется продолжить карьеру в украинском клубе.

«В Европе есть только две команды, в которых я хотел бы играть, — заметил футболист в беседе с корреспондентом «СЭ». — Это киевское «Динамо» и «Спартак». Но в московский клуб путь мне уже заказан...»

Казалось, что в начале января (дисквалификация истекала 4 числа) Сычев действительно подпишет контракт с украинским грандом. Однако 21 декабря стало известно, что он договорился с «Марселем».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис бушевал от негодования, заявив, что нападающий не только поддерживал форму в составе динамовского дубля, но и успел подписать с этим клубом контракт, вступающий в силу с 5 января 2003 года. Более того, Сычев, по словам Суркиса, получил даже некую денежную сумму — так называемые подъемные (около 25 тысяч долларов). Другими словами, выразил согласие на переезд в Киев.

Но позже игрок сборной России прислал факс, в котором объявил о желании отозвать свое соглашение с киевлянами и вступить в переговоры с французами. По словам Суркиса, руководство киевского «Динамо» решило огласить эти подробности, считавшиеся прежде конфиденциальными, лишь после того, как не сумело убедить игрока и его отца Евгения Сычева в том, что договор, подписанный в украинской столице намного раньше, чем с «Марселем», автоматически аннулирует контракт с французами.

Президент «Динамо» тогда подчеркнул: если Сычев откажется от выполнения обязательств перед украинским клубом, динамовцы, по всей вероятности, сразу после Нового года обратятся в ФИФА с требованием подвергнуть игрока очередной дисквалификации.

— Известие о переходе Сычева в «Марсель» застало нас в стадии переговоров с Москвой, — рассказывал Суркис. — «Спартак» прекрасно знал о наших действиях. В последнем телефонном разговоре с Андреем Червиченко мы, наконец, достигли взаимопонимания, и вскоре «Спартак» должен был сообщить нам трансферную сумму за Сычева. В свою очередь футболист, подписав контракт и получив подъемные, взял на себя юридические, материальные и моральные обязательства по отношению к «Динамо». Если ему так захотелось в «Марсель», надо было приехать в Киев и обсудить проблему, а не договариваться у нас за спиной. «Динамо» — это клуб с солидной репутацией, и мы не позволим кому-либо поступать по отношению к нам подобным образом. Кстати, «Марсель» о втором контракте Сычева и связанных с этим проблемах мы уже известили.

РФС после изучения документов и анализа ситуации все же отправил в «Марсель» трансферный лист Сычева.

— Так что же, Сычев подписал контракты с киевским «Динамо» и «Марселем»? - спросили журналисты генерального директора РФС Александра Тукманова.

— С обоими клубами он подписал личные контракты. Но с «Динамо» Сычев заключил контракт без согласия «Спартака», с которым на тот момент его трудовые отношения не были расторгнуты.

— Не стоял ли вопрос о дисквалификации Сычева за подписание двух контрактов?

— Этот вопрос находится в компетенции ФИФА, в соответствии с рекомендацией которой мы и поступили. Если у «Динамо» будут претензии к футболисту и украинский клуб представит в ФИФА его личный контракт, именно эта организация и будет разбираться.

Игорь Суркис, в свою очередь, признал, что теперь украинцы уже не заявляют свои права на футболиста, но ждут от него публичных извинений и возвращения подъемных.

Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото AFP

«Когда выходил на замену, стадион запел «Калинку»

Россиянин дебютировал за «Марсель» 14 января. Дмитрий вышел на поле за четыре минуты до окончания основного времени матча с «Ренном» при счете 2:0, успел всего несколько раз коснуться мяча и тем не менее едва не забил гол. Когда шла уже добавленная арбитром минута, Сычев на входе в штрафную сыграл пяткой в «стенку» с Сахо, вывалился под острым углом с глазу на глаз с Чехом, но вратарь «Ренна» отразил мяч, направленный в верхний угол ворот. В целом он удостоился похвалы на официальном интернет-сайте «Марселя» за то, что остро проявил себя в короткий игровой промежуток: «Отличная проба сил».

— Естественно, я волновался. Когда шел к бровке от скамейки запасных, весь стадион вдруг начал петь «Калинку». Было неожиданно, но приятно, — делился форвард своими впечатлениями от дебюта.

— Как оценил ваш дебют тренер?

— Сказал, что надо было забивать.

Сычев реабилитировался уже через три дня. В матче на Кубок французской лиги против клуба второго дивизиона «Кретей» он отыграл в составе «Марселя» все полтора часа и, по выражению AFP, «проявлял сверхактивность». Форвард принял участие в комбинации, позволившей открыть счет уже на 21-й секунде. На 73-й минуте нанес удар на входе в штрафную площадь и попал в штангу.

Но все-таки гол состоялся. Получив на 83-й минуте передачу от Йоансена, наш нападающий проскочил мимо защитника и нанес удар, после которого мяч прошмыгнул в сетку под вратарем. Счет стал 3:0. А уже в добавленное время Сычев сделал скидку головой на Сверчевски, и капитан сборной Польши забил четвертый мяч марсельского клуба.

— Тяжело было. Но российский футбол приучает играть через не могу. Вот я и старался. Должен сказать, что мне помогли напряженные тренировки, которые проводил в Киеве, — констатировал Сычев после игры.

— Ваш контракт с «Марселем» сильно обидел руководителей киевского «Динамо»...

— И у них есть на это основания. Вышло действительно нехорошо. Поверьте, я очень хотел играть в Киеве. Благодарен руководству клуба за то, что мне предоставили возможность тренироваться. Искренне переживаю, что все получилось так, как получилось. И приношу динамовцам свои извинения. Но поймите меня тоже: я принял решение уехать в «Марсель», поскольку контракт с этой командой сразу позволил мне играть. После всего, что со мной случилось, трудно было поступить иначе.

Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото AFP

Сравнение с Папеном

Счет своим голам в чемпионате Франции Сычев открыл в третьем туре. Выйдя на замену на 82-й минуте матча с «Ниццей», на 88-й он после навеса с левого фланга головой направил мяч в нижний угол ворот соперника, закрепив победу своей команды (2:0).

Как отмечалось на официальном сайте «Марселя», «молодой талантливый русский успел стать любимцем «Велодрома» за считаные минуты появления в составе, которые, впрочем, были убедительными».

«Мне кажется, Сычева ждет яркое будущее, — заметил легенда французского футбола, обладатель «Золотого мяча» — 1991 Жан-Пьер Папен. — Когда Дмитрий полностью акклиматизируется во Франции и наберет необходимые физические кондиции, он обещает стать героем Марселя. Возможно, это тот самый звездный нападающий, которого стадион «Велодром» ждет уже много лет».

Сычев решил не разубеждать знаменитого форварда и отличился в 6-м туре в игре с «Гавром». Российский форвард затерзал оборону гостей, забил великолепный гол и сделал результативную передачу, по праву получив звание лучшего игрока встречи.

Три гола в шести матчах во Франции, ни один из которых Сычев не отыграл полностью, свидетельствовали о том, что нападающий сборной России довольно уверенно адаптировался к новым условиям.

AFP, подводя итоги работы зимнего трансферного рынка, охарактеризовало приобретение «Марселем» экс-игрока красно-белых как самую удачную сделку Франции. Российские же специалисты шутили, что если дело и дальше пойдет такими темпами, то скоро главный тренер марсельцев Аллен Перрен будет цитировать Олега Романцева, сказавшего после матча в Махачкале с «Анжи» в сезоне-2002, что, мол, «Спартак» выезжает на Сычеве.

Французские СМИ стали сравнивать Дмитрия с Папеном за постоянную нацеленность на ворота. Но дальше, увы, наступило затишье. Россиянин, которого Перрен выпускал не только в центре нападения, но и справа в полузащите, не мог забить в восьми матчах чемпионата Франции кряду.

«На «Спартак» обиды не держу»

Сычев видел в своем игровом спаде и объективные причины: «Усталость накопилась и физическая, и психологическая. То, что из-за дисквалификации четыре месяца не выступал, отдыхом не назовешь. Все время был в игровом тонусе, готовился в любой момент начать выступления за новый клуб».

До конца сезона он забил еще один мяч — в ворота «Бастии».

— Всего три гола в чемпионате и один в Кубке лиги. За полсезона можно было бы и побольше, — признавал Сычев. — Объясняю это тем, что пришлось привыкать к новым условиям. Во Франции все команды в защите действуют в линию, а партнеры по «Марселю» мыслят на поле не так, как спартаковцы. Надо было учиться и мне по-другому играть, открываться. И все же в целом французским дебютом доволен. Играл все время на подъеме, с огромным желанием, ноги сами бежали вперед. Наверное, поэтому почувствовал уверенность, освоился в команде. Потом, правда, наступил закономерный спад: на последние матчи сезона не осталось уже ни сил, ни эмоций. В общем, подводя итог, скажу так: для начала нынешний результат сойдет, а в следующем сезоне результативность надо повышать.

В итоге «Марсель» занял третье место и получил право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

— Вы стали бронзовым призером чемпионата Франции. А вас не задело, что руководство «Спартака» не сочло нужным вручить бронзовую медаль игроку, который забил за команду девять голов в чемпионате России-2002?

— Обиды на «Спартак» не держу — зачем ворошить прошлое? А в «Марселе», надеюсь, медаль дадут. Руководство клуба и болельщики довольны третьим местом. После прошлого восьмого стать призерами — ощутимый прогресс.

На новый сезон перед «Марселем» были поставлены весьма амбициозные задачи — первое место в чемпионате Франции и выход в 1/8 финала ЛЧ. Руководство клуба решило серьезно усилиться, что осложнило жизнь Сычеву. У «Спарты» был приобретен атакующий полузащитник Штепан Вахоушек, у «Генгама» — нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба, который с 17 мячами стал третьим бомбардиром завершившегося французского первенства. Кроме того, «Марсель» пополнился форвардом «Аякса» и сборной Египта Мидо, а на самом флажке арендовал у «Фулхэма» нападающего сборной Франции Стива Марле.

Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото Властимил Васек, —

«Если бы не гол Сычева...»

Тем не менее на старте нового сезона героем «Марселя» стал именно Сычев. Для попадания в групповой турнир Лиги чемпионов французам нужно было пройти «Аустрию», которую тогда тренировал Йоахим Лев. Накануне первого матча он со шпионским визитом посетил Марсель и был поражен игрой россиянина: «Этот молодой человек может побить все спринтерские рекорды».

Опасения будущего чемпиона мира во главе сборной Германии оказались не напрасными. Блестящий удар в одно касание 19-летнего форварда российской сборной принес «Марселю» выездную победу (1:0).

Ответный матч получился для французов непростым. Но они смогли свести его к нулевой ничьей. Таким образом Сычев вывел «Марсель» в Лигу чемпионов.

«Трудно даже представить, в каком психологическом состоянии подошел бы к ответному матчу «ОМ», если бы не гол Сычева в самом начале первой игры», — отмечала газета l`Equipe.

— Нам пока не хватает удачи перед чужими воротами, но она придет, потому что команда играет хорошо, — выразил уверенность президент «Марселя» Кристоф Буше. - Несомненно, больше будет забивать впечатляюще действующий Дрогба. Он составляет отличный дуэт с Мидо. Сегодня прекрасно сыграл Сычев.

Из этой реплики президента клуба следовало, что в центре нападения ставка будет сделана на Мидо и Дрогба. Первые два матча в чемпионате Франции Сычев провел на месте правого полузащитника. Но и там у него появился серьезный конкурент в лице Марле.

«Дрогба сначала предъявил, а потом попросил, чтобы моя мама испекла еще блинчиков»

В итоге в первых 10 турах (четыре игры в стартовом составе) Сычев отметился лишь одним голом.

— Больше всего времени на поле в составе «Марселя» я провел в матче с «Нантом» — минут 70. В остальных играх получалось меньше. Маловато, — вздыхал экс-спартаковец в середине октября. — Поэтому каждый раз чувствую: нужно какое-то время, чтобы втянуться, приспособиться к партнерам. Физически готов проводить весь матч целиком — никаких функциональных проблем не испытываю. Но на практике пока получается по-другому. Играть справа в полузащите пока для меня не совсем привычно. Пространства больше, а значит, больше приходится бегать. С одной стороны — легче играть. Но когда вся команда защищается — тяжелее.

— Почему в последних матчах вас выпускают на поле лишь в конце игры?

— Сам удивляюсь. Тренер хвалит, говорит, что абсолютно всем доволен. А что на самом деле думает, могу лишь гадать. Может быть, бережет, может, не доверяет настолько, чтобы с первых минут выпустить. Может, по каким-то соображениям не хочет вносить изменения в сложившийся состав или на других ставку делает. А может быть, вообще руководствуется тем, что я меньше всех стою, вот и играть должен меньше всех. А я уже устал на скамейке сидеть. Думаю, в ближайшем будущем что-то должно измениться.

Не изменилось. При этом нельзя сказать, что тренеры «Марселя» мариновали россиянина на лавке. Так, против «Ренна», «Бордо» и «ПСЖ» он выходил на поле с первых минут (два раза справа в полузащите), но свой лицевой счет не пополнил.

В Лиге чемпионов ему также не удалось себя проявить. Но тут стоит признать, что в четырех матчах, в которых он принял участие, Сычев выходил исключительно на замену — максимум на 24 минуты, как это было во встрече с «Порту».

— Не думаете перебраться в другое место? — спросили форварда в конце ноября.

— В смысле жилья?

— Нет, в смысле клуба.

— Не зовут никуда. Соответственно, и не думаю.

— Как-то объясняете себе, почему вас выпускают на поле не так часто, как хотелось бы, да еще и на непривычной позиции?

— Судя по всему, тренер даже не допускает мысли, что на месте центрального нападающего кроме Дрогба может выйти кто-то другой. В матче с «ПСЖ» я, например, левого полузащитника играл. В целом остается странное ощущение. Какая-то черная полоса, которая никак не закончится. В этой ситуации мне остается только работать и думать о том, что я нужен сборной России.

В том сезоне Дрогба в 35 матчах лиги 1 забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. О своих своеобразных отношениях с будущей звездой «Челси» Сычев рассказывал порталу «Чемпионат» в июле 2017 года:

«У нас случилась серия из трех поражений. Ничего криминального — матчи никто не сдавал. Просто то пропускали на последней минуте, то пенальти в наши ворота ставили. И вот однажды на выезде тренер предложил каждому высказать, в чем проблемы команды. Мы сели за круглый стол ужинать, игроки по очереди вставали и довольно уныло что-то описывали. Вроде и по существу, но не переходя на личности. Дошло дело до Дрогба, а он встает и заявляет: «У нас три слабых звена!» И показывает на двух своих друзей и меня. «Они не выкладываются, а он голы не может забить».

Было неприятно. Все один хлеб едим, а он на персоналии перешел. На следующий день Дрогба пришел, будто ничего не говорил. Через неделю у меня был день рождения, приехала мама, привезла блинчики с икрой — я их в раздевалке поставил. Дрогба нахватал больше всех, а потом ко мне подошел: «Братан, твоя мама может завтра сделать такие же специально для меня?» Он мне потом еще привет передавал через Смертина. Для него все было нормально, а меня вот резануло. «Какие блинчики, если неделю назад ты такое говорил?» Не знаю, конфликт это был или нет. Но если в России такие претензии предъявляют, значит, на это есть очень веские основания".

«Если не удастся вернуть Сычева, то у «Спартака» есть Павлюченко, Погребняк, Данишевский»

В начале января 2004 года во французских СМИ появилась информация, что Сычев получил предложения от двух российских клубов — «Локомотива» и... «Спартака», откуда он уходил с грандиозным скандалом.

Президент красно-белых Андрей Червиченко подтвердил тогда «СЭ», что заинтересован в услугах Сычева.

— Мы довели свою позицию до сведения руководства «Марселя». Полагаю, французы пытаются завышать цену на игрока, поскольку сейчас на Сычева претендуют сразу несколько клубов. Со своей стороны мы решили, что в этих торгах участвовать не будем. «Спартак» предложил очень высокую цену — примерно вдвое большую, чем та, за которую он Сычева продал. Если «Марсель» это предложение примет — мы выкупим игрока, нет — пусть его приобретают другие. У нас есть желание приобрести этого футболиста, но мы не одержимы идеей вернуть Сычева во что бы то ни стало. Не забывайте, что в команде неплохая линия атаки: Пьянович, Павлюченко, Погребняк, Данишевский. Подрастает Кинк. Есть Василюк, который, считаю, незаслуженно находится в дубле — ему толком шанса не дали, хотя все помнят, как он в одном матче четыре мяча забил в ворота сборной Польши.

«Локомотив» оказался расторопнее в борьбе за форварда сборной России.

«Не очень довольный отдачей молодого русского, который со времени появления в клубе забил в 31 матче чемпионата Франции лишь четыре гола, «Марсель» близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом», — написала l'Equipe в середине января. — Нападающий был приобретен у «Спартака» за три миллиона евро, а продан будет, вероятно, за четыре миллиона. Таким образом, «ОМ» осуществит хорошую сделку».

Сычев, со своей стороны, все отрицал, но и давал понять, что готов вернуться в Россию.

— «Локомотив»? Для меня это большая новость. Сначала прочитал заметку в газете, затем услышал, что говорили по телевидению. Дело было представлено так, будто я уже продан за четыре миллиона евро. Увы, прокомментировать не могу. Поскольку по-прежнему не понимаю, на основании чего эта информация появилась.

— Если информация о вашей продаже в «Локомотив» окажется правдой, вас это действительно обрадует?

— Очень.

«Еще до начала сезона было ясно, что россиянину уготована роль пусть не лишнего, но третьего (то есть первого запасного) форварда, — писал корреспондент «СЭ». — Но потом «Марсель» вдобавок прикупил и Марле. Кому же Перрен, которому, кстати, угрожает отставка, должен доверять место в атаке, как не Дрогба (9 голов в чемпионате и 5 — в Лиге чемпионов) и Мидо (5+2)? Но у нашего футбола в целом и у Сычева в частности иные заботы. Поэтому возвращение своего — вовсе не блудного, а набравшегося ценного опыта — сына следовало бы только приветствовать».

Ушел красиво

Из «Марселя» Сычев ушел красиво, забив победный гол в ворота «Ланса» (3:2) в своем предпоследнем матче в чемпионате Франции. Любопытно, что накануне местные СМИ распространили следующую информацию: мол, новый тренер марсельского клуба Жозе Аниго на Сычева не рассчитывает и потому на встречу с «Лансом» россиянин даже не будет включен в заявку.

— Там вышло так: Дрогба пробил штрафной, мяч ударился о голову подпрыгнувшего игрока, стоявшего в «стенке», и срезался, — описывал Дмитрий свое последнее результативное действие за «Марсель». — Я бежал к мячу, и вратарь, увидев это, начал падать в ту сторону, куда я, по его представлению, должен был бить. Я же ударил в другую, и мяч без помех закатился в сетку. Счастья было...

— Руководству вашего клуба можно теперь и задуматься: а стоит ли отпускать вас, если забивать начали? Сами себе, получается, препятствия к возвращению в Россию создаете?

— Это сейчас так ситуация сложилась. Возможно, все изменится, когда в клуб возвратятся те, кто уехал на Кубок Африки.

28 января стало известно: Сычев перешел в «Локомотив».

— Сейчас я могу официально объявить, что Сычев — игрок «Локомотива», — сказал президент железнодорожников Валерий Филатов. — Четырехлетний контракт был подписан с ним давно. Но оставалась одна проблема, которая не позволяла говорить о покупке Сычева как о свершившемся факте. И вот во вторник нам наконец удалось ее решить. Переговоры начались в начале ноября прошлого года. Не буду скрывать: шли они непросто. Но сейчас это уже не важно.

— Был ли смысл возвращать из Франции единственного молодого российского игрока с опытом выступлений в одном из ведущих чемпионатов Европы? — такой вопрос корреспондент «СЭ» задал агенту Сычева Павлу Андрееву.

— Важно, чтобы Сычев играл — и, более того, играл на своей позиции. В «Марселе» его больше использовали как правого полузащитника, а не форварда. В «Локомотиве» он вернется на привычное место.

За «Марсель» во всех турнирах Сычев провел 44 матча, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.