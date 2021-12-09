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Вывел Суркиса из себя, а «Марсель» — в Лигу чемпионов. Русский Папен, претензии Дрогба, предложение «Спартака». Как Сычев играл во Франции

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 14:45
Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото Властимил Васек, - Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото AFP Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото AFP Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото Властимил Васек, -
Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото Властимил Васек, -
Теги:
Накануне матча Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив» «СЭ» рассказывает о французском этапе карьеры экс-форварда сборной России Дмитрия Сычева.
Лига Европы. Группа E
09 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Локомотив
25&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Маркус Гисдоль. «Рангник в накладе не останется. Потратил на трансферы 30 миллионов и ушел. А Гисдоль строит футбол, который «Локо» не подходит«

Договорился с киевским «Динамо» и... уехал в «Марсель»

16 августа 2002 года нападающий сборной России Дмитрий Сычев в одностороннем порядке разорвал контракт со «Спартаком». Вот как развивались события дальше.

Президент красно-белых Андрей Червиченко потребовал, чтобы футбольные власти серьезно наказали игрока: «У меня, надеюсь, хватит здоровья и терпения, чтобы довести историю с Сычевым до логического завершения (имелось в виду длительное отлучение от футбола. — Прим. «СЭ»). Дабы другим неповадно было поступать так, как он».

4 сентября КДК РФС дисквалифицировал Сычева на четыре месяца.

В ноябре наказанный нападающий попросил руководство киевского «Динамо» разрешить ему тренироваться с третьей командой, а позже заявил, что надеется продолжить карьеру в украинском клубе.

«В Европе есть только две команды, в которых я хотел бы играть, — заметил футболист в беседе с корреспондентом «СЭ». — Это киевское «Динамо» и «Спартак». Но в московский клуб путь мне уже заказан...»

Казалось, что в начале января (дисквалификация истекала 4 числа) Сычев действительно подпишет контракт с украинским грандом. Однако 21 декабря стало известно, что он договорился с «Марселем».

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис бушевал от негодования, заявив, что нападающий не только поддерживал форму в составе динамовского дубля, но и успел подписать с этим клубом контракт, вступающий в силу с 5 января 2003 года. Более того, Сычев, по словам Суркиса, получил даже некую денежную сумму — так называемые подъемные (около 25 тысяч долларов). Другими словами, выразил согласие на переезд в Киев.

Но позже игрок сборной России прислал факс, в котором объявил о желании отозвать свое соглашение с киевлянами и вступить в переговоры с французами. По словам Суркиса, руководство киевского «Динамо» решило огласить эти подробности, считавшиеся прежде конфиденциальными, лишь после того, как не сумело убедить игрока и его отца Евгения Сычева в том, что договор, подписанный в украинской столице намного раньше, чем с «Марселем», автоматически аннулирует контракт с французами.

Президент «Динамо» тогда подчеркнул: если Сычев откажется от выполнения обязательств перед украинским клубом, динамовцы, по всей вероятности, сразу после Нового года обратятся в ФИФА с требованием подвергнуть игрока очередной дисквалификации.

— Известие о переходе Сычева в «Марсель» застало нас в стадии переговоров с Москвой, — рассказывал Суркис. — «Спартак» прекрасно знал о наших действиях. В последнем телефонном разговоре с Андреем Червиченко мы, наконец, достигли взаимопонимания, и вскоре «Спартак» должен был сообщить нам трансферную сумму за Сычева. В свою очередь футболист, подписав контракт и получив подъемные, взял на себя юридические, материальные и моральные обязательства по отношению к «Динамо». Если ему так захотелось в «Марсель», надо было приехать в Киев и обсудить проблему, а не договариваться у нас за спиной. «Динамо» — это клуб с солидной репутацией, и мы не позволим кому-либо поступать по отношению к нам подобным образом. Кстати, «Марсель» о втором контракте Сычева и связанных с этим проблемах мы уже известили.

РФС после изучения документов и анализа ситуации все же отправил в «Марсель» трансферный лист Сычева.

— Так что же, Сычев подписал контракты с киевским «Динамо» и «Марселем»? - спросили журналисты генерального директора РФС Александра Тукманова.

— С обоими клубами он подписал личные контракты. Но с «Динамо» Сычев заключил контракт без согласия «Спартака», с которым на тот момент его трудовые отношения не были расторгнуты.

— Не стоял ли вопрос о дисквалификации Сычева за подписание двух контрактов?
— Этот вопрос находится в компетенции ФИФА, в соответствии с рекомендацией которой мы и поступили. Если у «Динамо» будут претензии к футболисту и украинский клуб представит в ФИФА его личный контракт, именно эта организация и будет разбираться.

Игорь Суркис, в свою очередь, признал, что теперь украинцы уже не заявляют свои права на футболиста, но ждут от него публичных извинений и возвращения подъемных.

Дмитрий Сычев в "Марселе". Фото AFP
Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото AFP
25&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Мурило (справа) и&nbsp;Тома Башич. «Локомотив» vs «Лацио»: без моментов и без плей-офф Лиги Европы. Модная немецкая философия пока не работает

«Когда выходил на замену, стадион запел «Калинку»

Россиянин дебютировал за «Марсель» 14 января. Дмитрий вышел на поле за четыре минуты до окончания основного времени матча с «Ренном» при счете 2:0, успел всего несколько раз коснуться мяча и тем не менее едва не забил гол. Когда шла уже добавленная арбитром минута, Сычев на входе в штрафную сыграл пяткой в «стенку» с Сахо, вывалился под острым углом с глазу на глаз с Чехом, но вратарь «Ренна» отразил мяч, направленный в верхний угол ворот. В целом он удостоился похвалы на официальном интернет-сайте «Марселя» за то, что остро проявил себя в короткий игровой промежуток: «Отличная проба сил».

— Естественно, я волновался. Когда шел к бровке от скамейки запасных, весь стадион вдруг начал петь «Калинку». Было неожиданно, но приятно, — делился форвард своими впечатлениями от дебюта.

— Как оценил ваш дебют тренер?
— Сказал, что надо было забивать.

Сычев реабилитировался уже через три дня. В матче на Кубок французской лиги против клуба второго дивизиона «Кретей» он отыграл в составе «Марселя» все полтора часа и, по выражению AFP, «проявлял сверхактивность». Форвард принял участие в комбинации, позволившей открыть счет уже на 21-й секунде. На 73-й минуте нанес удар на входе в штрафную площадь и попал в штангу.

Но все-таки гол состоялся. Получив на 83-й минуте передачу от Йоансена, наш нападающий проскочил мимо защитника и нанес удар, после которого мяч прошмыгнул в сетку под вратарем. Счет стал 3:0. А уже в добавленное время Сычев сделал скидку головой на Сверчевски, и капитан сборной Польши забил четвертый мяч марсельского клуба.

— Тяжело было. Но российский футбол приучает играть через не могу. Вот я и старался. Должен сказать, что мне помогли напряженные тренировки, которые проводил в Киеве, — констатировал Сычев после игры.

— Ваш контракт с «Марселем» сильно обидел руководителей киевского «Динамо»...
— И у них есть на это основания. Вышло действительно нехорошо. Поверьте, я очень хотел играть в Киеве. Благодарен руководству клуба за то, что мне предоставили возможность тренироваться. Искренне переживаю, что все получилось так, как получилось. И приношу динамовцам свои извинения. Но поймите меня тоже: я принял решение уехать в «Марсель», поскольку контракт с этой командой сразу позволил мне играть. После всего, что со мной случилось, трудно было поступить иначе.

Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото AFP
Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото AFP
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Сравнение с Папеном

Счет своим голам в чемпионате Франции Сычев открыл в третьем туре. Выйдя на замену на 82-й минуте матча с «Ниццей», на 88-й он после навеса с левого фланга головой направил мяч в нижний угол ворот соперника, закрепив победу своей команды (2:0).

Как отмечалось на официальном сайте «Марселя», «молодой талантливый русский успел стать любимцем «Велодрома» за считаные минуты появления в составе, которые, впрочем, были убедительными».

«Мне кажется, Сычева ждет яркое будущее, — заметил легенда французского футбола, обладатель «Золотого мяча» — 1991 Жан-Пьер Папен. — Когда Дмитрий полностью акклиматизируется во Франции и наберет необходимые физические кондиции, он обещает стать героем Марселя. Возможно, это тот самый звездный нападающий, которого стадион «Велодром» ждет уже много лет».

Сычев решил не разубеждать знаменитого форварда и отличился в 6-м туре в игре с «Гавром». Российский форвард затерзал оборону гостей, забил великолепный гол и сделал результативную передачу, по праву получив звание лучшего игрока встречи.

Три гола в шести матчах во Франции, ни один из которых Сычев не отыграл полностью, свидетельствовали о том, что нападающий сборной России довольно уверенно адаптировался к новым условиям.

AFP, подводя итоги работы зимнего трансферного рынка, охарактеризовало приобретение «Марселем» экс-игрока красно-белых как самую удачную сделку Франции. Российские же специалисты шутили, что если дело и дальше пойдет такими темпами, то скоро главный тренер марсельцев Аллен Перрен будет цитировать Олега Романцева, сказавшего после матча в Махачкале с «Анжи» в сезоне-2002, что, мол, «Спартак» выезжает на Сычеве.

Французские СМИ стали сравнивать Дмитрия с Папеном за постоянную нацеленность на ворота. Но дальше, увы, наступило затишье. Россиянин, которого Перрен выпускал не только в центре нападения, но и справа в полузащите, не мог забить в восьми матчах чемпионата Франции кряду.

Дмитрий СЫЧЕВ. Дмитрий Сычев: «Ушел из «Спартака», когда стало страшно за жизнь«

«На «Спартак» обиды не держу»

Сычев видел в своем игровом спаде и объективные причины: «Усталость накопилась и физическая, и психологическая. То, что из-за дисквалификации четыре месяца не выступал, отдыхом не назовешь. Все время был в игровом тонусе, готовился в любой момент начать выступления за новый клуб».

До конца сезона он забил еще один мяч — в ворота «Бастии».

— Всего три гола в чемпионате и один в Кубке лиги. За полсезона можно было бы и побольше, — признавал Сычев. — Объясняю это тем, что пришлось привыкать к новым условиям. Во Франции все команды в защите действуют в линию, а партнеры по «Марселю» мыслят на поле не так, как спартаковцы. Надо было учиться и мне по-другому играть, открываться. И все же в целом французским дебютом доволен. Играл все время на подъеме, с огромным желанием, ноги сами бежали вперед. Наверное, поэтому почувствовал уверенность, освоился в команде. Потом, правда, наступил закономерный спад: на последние матчи сезона не осталось уже ни сил, ни эмоций. В общем, подводя итог, скажу так: для начала нынешний результат сойдет, а в следующем сезоне результативность надо повышать.

В итоге «Марсель» занял третье место и получил право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

— Вы стали бронзовым призером чемпионата Франции. А вас не задело, что руководство «Спартака» не сочло нужным вручить бронзовую медаль игроку, который забил за команду девять голов в чемпионате России-2002?

— Обиды на «Спартак» не держу — зачем ворошить прошлое? А в «Марселе», надеюсь, медаль дадут. Руководство клуба и болельщики довольны третьим местом. После прошлого восьмого стать призерами — ощутимый прогресс.

На новый сезон перед «Марселем» были поставлены весьма амбициозные задачи — первое место в чемпионате Франции и выход в 1/8 финала ЛЧ. Руководство клуба решило серьезно усилиться, что осложнило жизнь Сычеву. У «Спарты» был приобретен атакующий полузащитник Штепан Вахоушек, у «Генгама» — нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба, который с 17 мячами стал третьим бомбардиром завершившегося французского первенства. Кроме того, «Марсель» пополнился форвардом «Аякса» и сборной Египта Мидо, а на самом флажке арендовал у «Фулхэма» нападающего сборной Франции Стива Марле.

Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото Властимил Васек, -
Дмитрий Сычев в «Марселе». Фото Властимил Васек, —
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«Если бы не гол Сычева...»

Тем не менее на старте нового сезона героем «Марселя» стал именно Сычев. Для попадания в групповой турнир Лиги чемпионов французам нужно было пройти «Аустрию», которую тогда тренировал Йоахим Лев. Накануне первого матча он со шпионским визитом посетил Марсель и был поражен игрой россиянина: «Этот молодой человек может побить все спринтерские рекорды».

Опасения будущего чемпиона мира во главе сборной Германии оказались не напрасными. Блестящий удар в одно касание 19-летнего форварда российской сборной принес «Марселю» выездную победу (1:0).

Ответный матч получился для французов непростым. Но они смогли свести его к нулевой ничьей. Таким образом Сычев вывел «Марсель» в Лигу чемпионов.

«Трудно даже представить, в каком психологическом состоянии подошел бы к ответному матчу «ОМ», если бы не гол Сычева в самом начале первой игры», — отмечала газета l`Equipe.

— Нам пока не хватает удачи перед чужими воротами, но она придет, потому что команда играет хорошо, — выразил уверенность президент «Марселя» Кристоф Буше. - Несомненно, больше будет забивать впечатляюще действующий Дрогба. Он составляет отличный дуэт с Мидо. Сегодня прекрасно сыграл Сычев.

Из этой реплики президента клуба следовало, что в центре нападения ставка будет сделана на Мидо и Дрогба. Первые два матча в чемпионате Франции Сычев провел на месте правого полузащитника. Но и там у него появился серьезный конкурент в лице Марле.

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«Дрогба сначала предъявил, а потом попросил, чтобы моя мама испекла еще блинчиков»

В итоге в первых 10 турах (четыре игры в стартовом составе) Сычев отметился лишь одним голом.

— Больше всего времени на поле в составе «Марселя» я провел в матче с «Нантом» — минут 70. В остальных играх получалось меньше. Маловато, — вздыхал экс-спартаковец в середине октября. — Поэтому каждый раз чувствую: нужно какое-то время, чтобы втянуться, приспособиться к партнерам. Физически готов проводить весь матч целиком — никаких функциональных проблем не испытываю. Но на практике пока получается по-другому. Играть справа в полузащите пока для меня не совсем привычно. Пространства больше, а значит, больше приходится бегать. С одной стороны — легче играть. Но когда вся команда защищается — тяжелее.

— Почему в последних матчах вас выпускают на поле лишь в конце игры?
— Сам удивляюсь. Тренер хвалит, говорит, что абсолютно всем доволен. А что на самом деле думает, могу лишь гадать. Может быть, бережет, может, не доверяет настолько, чтобы с первых минут выпустить. Может, по каким-то соображениям не хочет вносить изменения в сложившийся состав или на других ставку делает. А может быть, вообще руководствуется тем, что я меньше всех стою, вот и играть должен меньше всех. А я уже устал на скамейке сидеть. Думаю, в ближайшем будущем что-то должно измениться.

Не изменилось. При этом нельзя сказать, что тренеры «Марселя» мариновали россиянина на лавке. Так, против «Ренна», «Бордо» и «ПСЖ» он выходил на поле с первых минут (два раза справа в полузащите), но свой лицевой счет не пополнил.

В Лиге чемпионов ему также не удалось себя проявить. Но тут стоит признать, что в четырех матчах, в которых он принял участие, Сычев выходил исключительно на замену — максимум на 24 минуты, как это было во встрече с «Порту».

— Не думаете перебраться в другое место? — спросили форварда в конце ноября.

— В смысле жилья?

— Нет, в смысле клуба.

— Не зовут никуда. Соответственно, и не думаю.

— Как-то объясняете себе, почему вас выпускают на поле не так часто, как хотелось бы, да еще и на непривычной позиции?

— Судя по всему, тренер даже не допускает мысли, что на месте центрального нападающего кроме Дрогба может выйти кто-то другой. В матче с «ПСЖ» я, например, левого полузащитника играл. В целом остается странное ощущение. Какая-то черная полоса, которая никак не закончится. В этой ситуации мне остается только работать и думать о том, что я нужен сборной России.

В том сезоне Дрогба в 35 матчах лиги 1 забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. О своих своеобразных отношениях с будущей звездой «Челси» Сычев рассказывал порталу «Чемпионат» в июле 2017 года:

«У нас случилась серия из трех поражений. Ничего криминального — матчи никто не сдавал. Просто то пропускали на последней минуте, то пенальти в наши ворота ставили. И вот однажды на выезде тренер предложил каждому высказать, в чем проблемы команды. Мы сели за круглый стол ужинать, игроки по очереди вставали и довольно уныло что-то описывали. Вроде и по существу, но не переходя на личности. Дошло дело до Дрогба, а он встает и заявляет: «У нас три слабых звена!» И показывает на двух своих друзей и меня. «Они не выкладываются, а он голы не может забить».

Было неприятно. Все один хлеб едим, а он на персоналии перешел. На следующий день Дрогба пришел, будто ничего не говорил. Через неделю у меня был день рождения, приехала мама, привезла блинчики с икрой — я их в раздевалке поставил. Дрогба нахватал больше всех, а потом ко мне подошел: «Братан, твоя мама может завтра сделать такие же специально для меня?» Он мне потом еще привет передавал через Смертина. Для него все было нормально, а меня вот резануло. «Какие блинчики, если неделю назад ты такое говорил?» Не знаю, конфликт это был или нет. Но если в России такие претензии предъявляют, значит, на это есть очень веские основания".

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«Если не удастся вернуть Сычева, то у «Спартака» есть Павлюченко, Погребняк, Данишевский»

В начале января 2004 года во французских СМИ появилась информация, что Сычев получил предложения от двух российских клубов — «Локомотива» и... «Спартака», откуда он уходил с грандиозным скандалом.

Президент красно-белых Андрей Червиченко подтвердил тогда «СЭ», что заинтересован в услугах Сычева.

— Мы довели свою позицию до сведения руководства «Марселя». Полагаю, французы пытаются завышать цену на игрока, поскольку сейчас на Сычева претендуют сразу несколько клубов. Со своей стороны мы решили, что в этих торгах участвовать не будем. «Спартак» предложил очень высокую цену — примерно вдвое большую, чем та, за которую он Сычева продал. Если «Марсель» это предложение примет — мы выкупим игрока, нет — пусть его приобретают другие. У нас есть желание приобрести этого футболиста, но мы не одержимы идеей вернуть Сычева во что бы то ни стало. Не забывайте, что в команде неплохая линия атаки: Пьянович, Павлюченко, Погребняк, Данишевский. Подрастает Кинк. Есть Василюк, который, считаю, незаслуженно находится в дубле — ему толком шанса не дали, хотя все помнят, как он в одном матче четыре мяча забил в ворота сборной Польши.

«Локомотив» оказался расторопнее в борьбе за форварда сборной России.

«Не очень довольный отдачей молодого русского, который со времени появления в клубе забил в 31 матче чемпионата Франции лишь четыре гола, «Марсель» близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом», — написала l'Equipe в середине января. — Нападающий был приобретен у «Спартака» за три миллиона евро, а продан будет, вероятно, за четыре миллиона. Таким образом, «ОМ» осуществит хорошую сделку».

Сычев, со своей стороны, все отрицал, но и давал понять, что готов вернуться в Россию.

— «Локомотив»? Для меня это большая новость. Сначала прочитал заметку в газете, затем услышал, что говорили по телевидению. Дело было представлено так, будто я уже продан за четыре миллиона евро. Увы, прокомментировать не могу. Поскольку по-прежнему не понимаю, на основании чего эта информация появилась.

— Если информация о вашей продаже в «Локомотив» окажется правдой, вас это действительно обрадует?

— Очень.

«Еще до начала сезона было ясно, что россиянину уготована роль пусть не лишнего, но третьего (то есть первого запасного) форварда, — писал корреспондент «СЭ». — Но потом «Марсель» вдобавок прикупил и Марле. Кому же Перрен, которому, кстати, угрожает отставка, должен доверять место в атаке, как не Дрогба (9 голов в чемпионате и 5 — в Лиге чемпионов) и Мидо (5+2)? Но у нашего футбола в целом и у Сычева в частности иные заботы. Поэтому возвращение своего — вовсе не блудного, а набравшегося ценного опыта — сына следовало бы только приветствовать».

Ушел красиво

Из «Марселя» Сычев ушел красиво, забив победный гол в ворота «Ланса» (3:2) в своем предпоследнем матче в чемпионате Франции. Любопытно, что накануне местные СМИ распространили следующую информацию: мол, новый тренер марсельского клуба Жозе Аниго на Сычева не рассчитывает и потому на встречу с «Лансом» россиянин даже не будет включен в заявку.

— Там вышло так: Дрогба пробил штрафной, мяч ударился о голову подпрыгнувшего игрока, стоявшего в «стенке», и срезался, — описывал Дмитрий свое последнее результативное действие за «Марсель». — Я бежал к мячу, и вратарь, увидев это, начал падать в ту сторону, куда я, по его представлению, должен был бить. Я же ударил в другую, и мяч без помех закатился в сетку. Счастья было...

— Руководству вашего клуба можно теперь и задуматься: а стоит ли отпускать вас, если забивать начали? Сами себе, получается, препятствия к возвращению в Россию создаете?
— Это сейчас так ситуация сложилась. Возможно, все изменится, когда в клуб возвратятся те, кто уехал на Кубок Африки.

28 января стало известно: Сычев перешел в «Локомотив».

— Сейчас я могу официально объявить, что Сычев — игрок «Локомотива», — сказал президент железнодорожников Валерий Филатов. — Четырехлетний контракт был подписан с ним давно. Но оставалась одна проблема, которая не позволяла говорить о покупке Сычева как о свершившемся факте. И вот во вторник нам наконец удалось ее решить. Переговоры начались в начале ноября прошлого года. Не буду скрывать: шли они непросто. Но сейчас это уже не важно.

— Был ли смысл возвращать из Франции единственного молодого российского игрока с опытом выступлений в одном из ведущих чемпионатов Европы? — такой вопрос корреспондент «СЭ» задал агенту Сычева Павлу Андрееву.

— Важно, чтобы Сычев играл — и, более того, играл на своей позиции. В «Марселе» его больше использовали как правого полузащитника, а не форварда. В «Локомотиве» он вернется на привычное место.

За «Марсель» во всех турнирах Сычев провел 44 матча, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

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