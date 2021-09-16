У этого «Локомотива» стальной характер. Команду Марко Николича возили весь матч, но она не сломалась

Давайте честно: «Марсель» был лучше, но счет на табло — 1:1.

Лига Европы

Группа E

«Локомотив» (Россия) — «Марсель» (Франция) — 1:1 (0:0)

Голы: Дженгиз Юндер, 59 — с пенальти (0:1). Анджорин, 89 (1:1).

«Локомотив» (Россия): Гильерме, Мурило, Едвай, Магкеев, Тикнизян, Жемалетдинов (Анджорин, 63), Баринов, Куликов (Марадишвили, 56), Бека Бека (Сильянов, 63), Камано (Керк, 75), Смолов (Лисакович, 75).

«Марсель»: Пау Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро Гонсалес, Перес, Камара, Гендузи (Лирола, 83), Дженгиз Юндер, Дьенг (Луис Энрике, 83), Жерсон (Гей, 83), Харит (де ла Фуэнте, 56).

Предупреждения: Бека Бека, 22. Тикнизян, 34. Камара, 37.

Удаление: Тикнизян, 58.

Судьи: Пельто. Бельо, Лазич (все — Босния и Герцеговина).

ВАР: Цвайер. Ахмюллер (оба — Германия).

16 сентября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Если была бы задача охарактеризовать игру «Локомотива» в этом матче одним словом, то им стало бы «терпение». Это, кстати, как мне кажется, очень по-русски. Терпение вообще одна из наших краеугольных духовных скреп. «Бог терпел и нам велел», перетерпим-перебьемся — вот это вот все.

Хотя на протяжении 89 минут в голове сидел вопрос: а ради чего все это? «Локомотив» старательно терпел, пыхтел, пыжился, скрипел. Но вот зачем? До прекрасного удара Анджорина казалось, чтобы рано или поздно все равно пропустить и потерпеть поражение.

Да, фол Тикнизяна в собственной штрафной по истечении часа встречи — несчастный случай, Наир совершенно нечаянно зацепил Дженгиза Юндера. Так бывает. Вот только то, что все так закончится — не пенальти, разумеется, а голом «Марселя», — стало понятно довольно быстро. Ну, не поставь судья 11-метровый, забили бы французы как-нибудь еще. Сомнений в этом лично у меня практически не возникало. И железнодорожники долгое время не делали ровным счетом ничего, чтобы это впечатление хоть как-то изменить.

Претензий к ребятам по самоотдаче нет, как любили когда-то говорить отечественные тренеры на пресс-конференциях. Бегали-бились-боролись. Но этим в основном все и ограничивалось. До того, как счет стал 0:1 и москвичи остались в меньшинстве, они дошли до чужих ворот ровно два раза. Владение «Марселя» зашкаливало за 70 процентов. Такого даже великая «Барселона» Пепа Гвардиолы добивалась не каждый раз. Да, Смолов во время одного из этих двух подходов даже попал в штангу — но это все равно казалось случайностью, настолько гости контролировали ход встречи.

Утром в день матча довелось побывать на лекции руководителей «Марселя» для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA. Генеральный менеджер Лоран Колетт и директор по коммуникациям Жак Кардоз много и довольно интересно рассказывали про коммерческую и маркетинговую работу, но одним из главных посылов в их выступлении был следующий: «Марсель» — это про страсть. Команда стремится отражать в себе дух города — портового, бурного, далеко не самого благополучного во Франции. По словам боссов клуба, для них и для болельщиков лучше уступить 3:4, чем победить 1:0 самым что ни на есть унылым способом.

Это, конечно, здорово и нравится публике. Но в терпении «Локомотива», как оказалось, тоже есть что-то притягательное. Может, в этом и есть клубная идентичность, которую потихоньку прививает Николич? Не всем же быть творцами и художниками. Ремесленники тоже должны быть вознаграждены, а Николич — в хорошем смысле футбольный ремесленник. Столь любимый всеми «Локомотив» Юрия Семина первой половины 2000-х — он ведь тоже куда больше про работу, чем про творчество.

Не развалиться и не опустить руки, когда все складывается против тебя — это важнейшее качество. И у «Локомотива» оно есть. Матч с «Марселем» это не открыл, а лишь в очередной раз показал. Нет заумных тактических схем типа 3-3-3-1 и сложных комбинаций, зато есть самоотдача и работоспособность, а также вера в то, что шанс обязательно появится, и нужно только его не упустить. Для этого, правда, нужен определенный уровень мастерства, но у Анджорина такое точно есть — кого попало к основе «Челси» не подпускают.

Такие ничьи дорогого стоят. Особенно в нынешние мрачные для российского футбола времена. Даже если 89 минут хотелось плеваться. Теперь хочется верить, что этой осенью у «Локомотива» случится что-то еще позитивное помимо вспышки Анджорина.