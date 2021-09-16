«Локомотив» — «Марсель»: за что арбитр назначил пенальти?
21:15
На 57-й минуте матча 1-го тура Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» боснийский арбитр Ирфан Пельто принял верное решение, наказав Наяира Тикнизяна 11-метровым ударом и желтой карточкой.
«Железнодорожник» сыграл неаккуратно в единоборстве с Дженгизом Юндером и сбил его. Для Тикнизяна предупреждение стало вторым — он покинул поле.
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