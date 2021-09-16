От бунта фанатов до идиллии. «Марсель» изменили Сампаоли и несостоявшийся спортивный директор «Локомотива»

Первый соперник железнодорожников в Лиге Европы сейчас на подъеме.

Вместо «Локо» — в «Марсель»

Бег времени в футболе — это что-то особенное. Смотришь на нынешний «Марсель», который без каких-либо шансов для соперника обыгрывает «Монако» на его стадионе, и не можешь поверить, что восемь с половиной месяцев назад разгневанные фанаты штурмовали базу бело-голубых, а главный тренер Андре Виллаш-Боаш воевал с журналистами и руководством. Отставка случилась, когда клуб арендовал игрока, на приглашение которого португалец наложил вето.

Сейчас в «Марселе» нет ни прежнего тренера, ни ненавидимого болельщиками президента Жака-Анри Эйро, которого публика считала ставленником Парижа. На пике кризиса по нему жестко прошелся одиозный экс-президент Бернар Тапи, заметив для France Info: «Эйро должен понять, что он не на своем месте. Он продемонстрировал, что он безусловно хорош во многих вещах, но в любом случае не в руководстве футбольным клубом, подобном «Марселю».

Новый руководитель клуба Пабло Лонгория — ключевая фигура в преображении марсельцев. В отличие от предшественника, который был выходцем из бизнеса, 35-летний испанец — исключительно футбольный человек. Забавно, но в прошлом году появилась информация, что Лонгорию на пост спортивного директора «Локомотива» приглашал Василий Кикнадзе, однако тот выбрал другой вариант развития карьеры.

В «Марсель» он изначально пришел на пост спортивного директора, сменив знаменитого в прошлом голкипера Андони Субисаретту. Аналогичную должность Лонгория занимал в «Валенсии», а до этого трудился в скаутских службах «Ньюкасла», «Рекреативо», «Аталанты», «Сассуоло» и «Ювентуса», где его шефом был Хавьер Рибальта. В «Марселе» испанец успел круто прокачать систему поиска игроков, понимая, что больших вливаний от владельца в сложный период ждать не приходится. Отсюда ставка на развитие молодых игроков, разгрузка платежной ведомости за счет расставаний с ветеранами вроде Стротмана и Жермена, много аренд с правом последующего выкупа, а также планы по введению внутреннего потолка зарплат.

«Мы должны развивать клуб и закрепиться в списке 20 лучших европейских команд. Это реальная позиция, которой «Марсель» может достичь в будущем», — говорил Лонгория после приезда во Францию. При этом испанец тонко прочувствовал особую атмосферу южного клуба и уже в своей новой должности заявил: «История и культура этого клуба поистине уникальны. А футбол немыслим без страсти».

Дух «Марселя»

Назначение Лонгории сопровождалось комментариями владельца Фрэнка Маккорта, что в Марселе восприняли как добрый знак. Это развеивало слухи о грядущей продаже клуба и сводило на нет разговоры о недостаточном внимании американского бизнесмена, который управлял процессами из-за океана.

Окончательно же успокоило ситуацию не только увольнение Эйро, который как-то по глупости ляпнул, что в клубе слишком много марсельцев, но и встреча Маккорта с представителями ключевых фанатских группировок.

«Я доверил президентство клуба Пабло. Его опыт работы спортивным директором и поиск талантов сопоставимы только с его любовью к игре. Его главным приоритетом будет возвращение футбола», — прокомментировал Маккорт свое решение.

В свою очередь Лонгория опирался на безумный дух «Марселя» и, выбирая тренера, говорил, что для этого нужен особый характер. И ставка на Хорхе Сампаоли на данный момент выглядит попаданием в «десятку».

«Мне всю жизнь говорили, что «Марсель» — это страсть, — говорил аргентинский тренер Sofoot. — Пусть загорится «Велодром», когда команда выходит на поле. «Марсель» — народный клуб, и я чувствую себя в этой жаре. В мире есть тихие и напряженные места. Последние — это те, куда я хочу, и я без колебаний согласился».

Сампаоли с его колоритной внешностью легко вписался бы в сектор самых горячих марсельских ультрас. Да и взрывной характер Хорхе совсем не соответствует его прозвищу — Профессор. Посмотрите еще раз, как аргентинец ринулся в гущу событий во время беспорядков в Ницце и как во второй части конфликта из самой горячей точки его вытаскивали помощники. Кажется, с ним нужно играть на упреждение, как сделала в последнем туре чемпионата Франции уже в дебюте вынесшая Сампаоли предупреждение Стефани Фраппар.

Вечный поиск

Когда Сампаоли ради «Марселя» бросил благополучный и собиравший мощнейший по южноамериканским меркам состав «Атлетику Минейру», его первые шаги во Франции вызывали восторг. Потом, правда, инсайдеры сообщали, что команда стала уставать от въедливости и эмоций аргентинца. Подобное, конечно, возможно, но скорее все напоминало обычные вбросы, что было характерно для команды, в которой жестко конфликтовали ее лидеры — Пайет и Товен. В итоге первый из этой парочки получил новый контракт с более скромной зарплатой, а чемпион мира-2018 Товен отправился в Мексику.

Уход одного из любимцев трибун и расставание с рядом прежних лидеров почти безболезненно пережили благодаря качественной работе Лонгории и Сампаоли. С отказавшимся от отпуска аргентинцем обсуждались все кандидатуры потенциальных новичков, и в итоге на «Велодроме» собралась компания, способная реализовать идеи главного тренера.

Когда-то Сампаоли рассказывал, что его идеал давления — 3-4-3 в версии Йохана Кройфа и доминирование за счет контроля мяча, который после потери нужно вернуть в течение пяти секунд. А требования к плотности между линиями аргентинец описывал фразой о том, что команда едет не в поезде, а в вагоне. Правда, иногда Сампаоли слишком увлекается экспериментами. Бывший зенитовец Леандро Паредес, вспоминая работу тренера в сборной Аргентины, говорил: «Сампаоли был очень переменчивым. Иногда он просил вас что-то сделать, а когда вы это делали, он спрашивал вас, почему вы это сделали».

Возможно, в «Марселе» футболисты более восприимчивы, хотя по сравнению с прошлым сезоном у бело-голубых фактически новая команда. Пау Лопес в воротах, Салиба и Луан Перес в обороне, центральная ось с Жерсоном и Гендузи, новые крылья атаки в лице Дженгиза Юндера и де ла Фуэнте, а также универсал Харит. Марокканец, как и Пайет, в отсутствие продолжающего лечение Милика может исполнить роль «ложной девятки» или легкого форварда. А может найтись и совсем неожиданный герой, как дважды поразивший ворота «Монако» Дьенг.

Все зависит от выбора Сампаоли, который не дает скучать специализирующимся на тактике ресурсам. Если опираться на их выводы, то в трех последних турах лиги 1 «Марсель» использовал три разные схемы. Если упрощенно, то с «Бордо» были 3-2-4-1, с «Сент-Этьеном» уже 3-4-3 без центрфорварда и с широким ромбом в центре поля, а в Монако — гибридные 3-3-3-1. Но даже когда меняются детали и футболисты, принципы остаются неизменными. И в четверг будет интересно посмотреть, как подготовился к дуэли с Сампаоли тоже умеющий удивлять Марко Николич.