«Рангник в накладе не останется. Потратил на трансферы 30 миллионов и ушел. А Гисдоль строит футбол, который «Локо» не подходит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов — о поражении железнодорожников в матче Лиги Европы с «Лацио» (0:3).

— Два пенальти сломали игру «Локомотиву». Первый — по неопытности. Сильянов еще молод. Безрассудно бросился на соперника.

А второй — выдумка судьи. Не знаю, куда смотрел ВАР. Там вообще ничего не было. Баринов сыграл чисто в мяч, а потом произошло игровое столкновение. Какой-то левый 11-метровый. В итоге москвичи рассыпались.

До второго гола «Локо» играл с хорошим желанием, настроем. Но многовато сумбура. Взаимопонимания никакого. Поэтому и моментов у хозяев почти не было. Что-то пытались, давили, но все неорганизованно. В итоге потом пошли потери и пропущенные мячи.

Понимаете, одним настроем такую команду, как «Лацио», не обыграть. Вот «Спартак» в матче с «Наполи», помимо азарта, показал еще и организованность. А у «Локо» ее нет. И это уже не в первом матче.

Слишком большая текучка. Травмы, дисквалификации и так далее. Гисдоль хочет привить «Локомотиву» высокий прессинг. Но это возможно, когда у тебя все ведущие игроки в строю и все четко знают свой маневр. Иначе все рассыпается и заканчивается вот так — 0:3.

Я бы отметил вратаря Худякова. Молодой, но довольно хладнокровный. Если он звездочку не поймает, у него большое будущее. В поле был неплох Марадишвили. Бека-Бека при всех его плюсах очень часто «обрезается». И он этот недостаток уже, боюсь, не сможет изжить. Это его фирменный стиль...

Поражение случилось на фоне ухода Рангника в «МЮ». А зачем он приходил? Все как-то не то... Не понравился ему строптивый Николича — его убрали. Позвали Гисдоля, чтобы строить новую команду. Но это же все в одночасье не происходит. Нужно время, новые футболисты. Где Анджорин, где Керк? Странно все. Где игра?

Писали, что потратили 30 миллионов на трансферы, но ведь никто за это не ответит. У Рангника отличный вариант. Он в накладе не останется. Беспроигрышная лотерея.

Не получится — ничего страшного, клуб понесет убытки. А если «выгорит» — хорошо, у него будет прибыль. Сейчас из «Манчестера», наверное, погонит сюда молодых футболистов, чтобы засветить. Это его стратегия. Он так зарабатывает.

В итоге вся его команда в итоге уйдет, потратив кучу клубных денег. И ничего... Самое главное — результаты и игра пострадают. Никто ни за что не ответит. Ну а кто? Леонченко что ли? Он решений не принимает.

Пока я даже не вижу, кого можно перепродать. Это же долгосрочная программа — на три-четыре года. И не факт, что она сработает. У вас есть уверенность, что Бека-Бека прибавит? У меня нет. А кто еще? Да даже деньги, потраченные на Марадишвили и Тикнизяна, не отбить. А Мухина отдали, считай, бесплатно.

Но, думаю, это все ненадолго. Придут в итоге люди, которые им скажут: «Ребята, хватит этих авантюр, давайте работать нормально». Должны же большие руководители одуматься!

Перспективы Гисдоля? Я не знаю его возможностей. Вот тот футбол, который он хочет поставить, явно не подходит этому «Локомотиву». Явно не подходит! Посмотрим, что он сделает за зиму. Пока «Локомотив» играл на закваске Николича. А теперь настанет черед Гисдоля. Но я в него не особо верю. Где он раньше давал результат?