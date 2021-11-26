«Внезапно мы обнаружили Головина с дубинкой». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» против «Реал Сосьедад» (2:1).

Вдохновенный в большинстве случаев

L'Equipe в своем обзоре хвалит монегасков. «Хотя «Монако» с самого начала сезона от одной игры к другой показывал совершенно разные лица, именно команда из хороших дней предстала против «Реал Сосьедад», — констатирует издание.

Главным героем матча L'Equipe назвал полузащитника Фофана, отметив его исключительную роль в центре поля в отсутствие Тшуамени. Что касается Александра Головина, то самое авторитетное спортивное СМИ Франции отметило роль российского полузащитника в первой голевой комбинации.

«Головин прошел по правому флангу, после чего россиянин при поддержке Виссама Бен Йеддера смог прорваться в штрафную и отдать мяч, на который яростно бросился Кевин Фолланд», — отмечено в посвященном выходу «Монако» в плей-офф Лиги Европы материале.

Maxifoot также назвал лучшим Фофана, отметив, что тот наконец-то забил свой первый гол за красно-белых и положил начало первой результативной атаке, забрав мяч в центре поля, после чего атаку разогнал Головин. За свои действия француз удостоился оценки в семь баллов. Ниже всех в составе «Монако» оценили действия голкипера Нюбеля (4,0) и защитника Марипана (4,5). Что касается Головина, то он получил шестерку и стал в своей команде вторым по рейтингу наряду с Кайю Энрике, Жеаном Лукасом и Фолландом.

«Призрачный в начале игры, атакующий полузащитник затем вышел из своей штрафной, и мы обнаружили его с дубинкой. Искренним и вдохновенным в большинстве случаев, как и его решающий пас на Фолланда. Хороший матч, даже если он иногда исчезал из виду. Это являлось следствием характера игры и доминирования противника. Был задействован в обороне», — комментирует игру Александра очень критично оценивающий футболистов портал.

Прекрасная причина увидеть «Монако»

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops снова предложил оригинальный вариант. Если с провалами все понятно и это вечно критикуемые болельщиками Нюбель с Жеаном Лукасом, то второй топ после не испортившего впечатление удалением в концовке Фофана — выход команды из княжества в плей-офф.

«В топах, конечно, Головин», — не согласился с оценкой портала HouseASM.

«В топе Головин и Сидибе, который был отважным, а не Фофана, который потерял много мячей...» — предложил свою версию Ralfedstroem.

«Провал — Диоп. Когда не Диоп — это Головин. Когда не Головин — Диоп», — отметил нестабильность двух атакующих полузащитников на протяжении сезона ASM1973.

«Сверху я поставлю Марипана, Кайю, Головина, Бен-Йеддера, Сидибе и мегатоп Фофана», — решил похвалить половину состава Tiussman.

«Головин — король», — переиначил прозвище российского полузащитника Nnk2G.

«Возвращение нашего ГолоКрака», — отметил голевой пас Александра YEZK26.

«Бен-Йеддер и Головин — это чистый талант», — отреагировал на взаимодействие футболистов в первой результативной атаке Adri_munegu.

«Головин — прекрасная причина увидеть «Монако», — не жалел комплиментов HiceMMG.

«Хорошая игра! Головин великолепен, и наш Юссуф Фофана — рад за него», — отметил своих героев AllezMONACO1.

«Когда Головин в форме — «Монако» тоже в форме», — констатировал PtPepinot.