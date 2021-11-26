Ярмоленко забил с подачи Влашича, Вагнер Лав простился с командой Бердыева, Конте опозорился в Словении
«Галатасарай» оставил «Локо» шанс на евровесну
Группа Е
«Галатасарай» — «Марсель» — 4:2 (Чикылдэу, 12. Чалета-Цар, 30, в свои ворота. Фегули, 65. Бабел, 83 — Милик, 68, 85).
«Локомотив» — «Лацио» — 0:3. Обзор — здесь.
Идеальным сценарием для «Локомотива» была бы не только собственная победа, но и успех «Галатасарая» в противостоянии с «Марселем».
Турки, как виделось после гола Чикылдэу, стремились во что бы то ни стало реабилитироваться за проигранное дерби с «Фенербахче», тогда как французы немного выбились из ритма после скандальной остановки и последующей отмены игры с «Лионом».
Класс подопечных Хорхе Сампаоли, конечно, был виден, только давление гостей не приносило результата, тогда как еще одна контратака с участием Чикылдэу завершилась автоголом Чалеты-Цара. Скорее проблемы стамбульцам создавали собственные болельщики, которые завелись после локальной стычки футболистов и во время угловых забрасывали страдающих от этого в лиге 1 французов посторонними предметами.
Футболисты «Галатасарая» во главе с Муслерой буквально умоляли трибуны успокоиться.
Те услышали своих кумиров, а турецкие ворота поочередно спасали сделавший восемь сэйвов уругвайский голкипер, каркас ворот и промахи «Марселя» в завершающей стадии.
Когда же Фегули довел счет до крупного, команде Фатиха Терима можно было без риска ошибиться записывать в таблицу три очка. «Галатасарай» вышел в плей-офф вместе с «Лацио», ну а «Локомотиву» для выхода в весеннюю часть Лиги конференций теперь нужно побеждать на марсельском «Велодроме».
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Галатасарай
|
5
|
3
|
2
|
0
|
7-3
|
11
|
2. Лацио
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-3
|
8
|
3. Марсель
|
5
|
0
|
4
|
1
|
5-7
|
4
|
4. Локомотив
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2-8
|
2
9 декабря. Лацио — Галатасарай, Марсель — Локомотив.
Группа С
«Лестер» — «Легия» — 3:1 (Дака, 11. Мэддисон, 21. Ндиди, 33 — Младенович, 26).
«Спартак» — «Наполи» — 2:1. Обзор — здесь.
В группе, где выступает «Спартак», ситуация запутана настолько, что глупо было рассуждать о том, какой исход игры «Лестера» и «Легии» на руку красно-белым. Логика в варианте с ничьей имелась, так как «лисы» не вышли бы на первое место, а завершать групповой раунд им в Неаполе.
Только в любом случае все зависит от того, как команда Руя Витории сыграет в Варшаве, а максимальный уровень мотивации сохранят все без исключения.
В четверг же команда Брендана Роджерса оказалась на высоте.
Выдавший феноменальную игру в Тушино Дака наконец-то забил свой пятый гол, и уступает в рейтинге лучших снайперов турнира только Токо-Экамби из «Лиона». А еще «Лестер» был эффективнее.
К перерыву он имел минимальные перевес по коэффициенту xG (1,3 против 1,12), но все три попадания хозяев в створ завершились взятием ворот. Так удачно «лисы» не проводили первые таймы в еврокубках с 1961 года.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Лестер
|
5
|
2
|
2
|
1
|
10-8
|
8
|
2. Спартак
|
5
|
2
|
1
|
2
|
9-9
|
7
|
3. Наполи
|
5
|
2
|
1
|
2
|
12-8
|
7
|
4. Легия
|
5
|
2
|
0
|
3
|
4-10
|
6
9 декабря. Наполи — Лестер, Легия — Спартак.
Лунев дебютирует в Будапеште?
Группа G
«Байер» — «Селтик» — 3:2 (Андрих, 16. 82. Диаби, 87 — Юранович, 40, с пенальти. Жота, 56).
«Бетис» — «Ференцварош» — 2:0 (Тельо, 5. Каналес, 52).
Если «Бетис» добился уверенной победы, то другой фаворит группы — «Байер» — не избежал нервотрепки, не сумев развить успех после удачного розыгрыша углового. Леверкузенцы долго не могли пробить великолепно игравшего Харта, который однажды остановил два удара в упор по ходу одной атаки. И все-таки Андрих снова пробил англичанина, причем мяч проскочил у голкипера между ногами. А решающим в игре оказался второй в матче результативный пас одного из главных талантов немецкого футбола Вирца.
Победный мяч Диаби вывел в плей-офф не только «Байер», но и «Бетис», а «Селтик» утешится Лигой конференций.
Возможно, теперь тренерский штаб обеспечивших себе первое место «аспириновых» в заключительном туре даст шанс российскому голкиперу Луневу. Пока же, несмотря на игру на несколько фронтов, вся нагрузка ложится на Градецки, и финн в четверг стал виновником пенальти, врезавшись в соперника при попытке добраться до фланговой подачи.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Байер
|
5
|
4
|
1
|
0
|
14-4
|
13
|
2. Бетис
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10-9
|
10
|
3. Селтик
|
5
|
2
|
0
|
3
|
10-13
|
6
|
4. Ференцварош
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4-12
|
0
9 декабря. Селтик — Бетис, Ференцварощ — Байер.
Судьба Загреба в руках Влашича
Группа Н
«Динамо» З — «Генк» — 1:1 (Менало, 35 — Угбо, 45).
«Рапид» В — «Вест Хэм» — 0:2 (Ярмоленко, 39. Нобл, 45+2, с пенальти).
«Вест Хэм» мог бы сбросить обороты, гарантировав себе место в плей-офф, однако «молотки» испортили «Рапиду» 300-й матч в еврокубках и обеспечили себе первое место.
Тон в этой игре задал бывший полузащитник ЦСКА Влашич, выполнивший результативный навес на открывшего счет Ярмоленко.
А когда украинца сбили в штрафной, обслуживавший матч российский арбитр Сергей Иванов указал на 11-метровую отметку, и команда Дэвида Мойеса сняла вопросы относительно исхода игры.
Лондонцы досрочно выиграли группу, и теперь от их мотивации в последнем туре зависит судьба второго места. «Генк» сможет подняться на него только в случае собственной победы над «Рапидом» и поражения загребского «Динамо» в Лондоне. Хорватам же хватит и ничьей за счет преимущества над бельгийцами по личным встречам.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Вест Хэм
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11-2
|
13
|
2. Динамо З
|
5
|
2
|
1
|
2
|
8-6
|
7
|
3. Генк
|
5
|
1
|
2
|
2
|
4-9
|
5
|
4. Рапид В
|
5
|
1
|
0
|
4
|
3-9
|
3
9 декабря. Вест Хэм — Динамо З, Генк — Рапид В.
Группа А
«Рейнджерс» — «Спарта» П — 2:0 (Морелос, 15, 48).
«Бреннбю» — «Лион» — 1:3 (Уре, 50 — Черки, 57, 68. Слимани, 76)
Вслед за «Лионом» второй пропуск в плей-офф получил «Рейнджерс». Проводившие первый еврокубковый матч под началом Джованни ван Бронкхорста шотландцы при возможном равенстве очков будут выше «Спарты» за счет лучшей разности мячей в личных встречах, которую обеспечил дубль колумбийского снайпера Морелоса.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Лион
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15-4
|
15
|
2. Рейнджерс
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-4
|
7
|
3. Спарта Пр
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4-9
|
4
|
4. Бреннбю
|
5
|
0
|
2
|
3
|
1-8
|
2
9 декабря. Лион — Рейнджерс, Спарта Пр — Бреннбю.
Группа В
«Монако» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (Фолланд, 28. Фофана, 37 — Исак, 35). Обзор — здесь.
ПСВ — «Штурм» — 2:0 (Карлос Винисиус, 45, с пенальти. Брума, 55).
«Монако» стал первым, а «Реал Сосьедад» и ПСВ в очном споре определят обладателя второй путевки в плей-офф. Басков дома устроит только победа.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Монако
|
5
|
3
|
2
|
0
|
6-3
|
11
|
2. ПСВ
|
5
|
2
|
2
|
1
|
9-5
|
8
|
3. Реал Сосьедад
|
5
|
1
|
3
|
1
|
6-6
|
6
|
4. Штурм
|
5
|
0
|
1
|
4
|
2-9
|
1
9 декабря. Штурм — Монако, Реал Сосьедад — ПСВ.
Группа D
«Олимпиакос» — «Фенербахче» — 1:0 (Тикинью Соарес, 89).
«Айнтрахт» — «Антверпен» — 2:2 (Камада, 12. Гонсалу Пасиэнсиа, 90+4 — Наингголан, 33. Саматта, 88).
«Олимпиакос» присоединился в плей-офф к вышедшему из группы в прошлом туре «Айнтрахту», вырвав победу в концовке. В роли идеального джокера выступил бразилец Тикинью Соарес, которому ассистировал молдавский защитник Рябчук.
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Айнтрахт Ф
|
5
|
3
|
2
|
0
|
9-5
|
11
|
2. Олимпиакос П
|
5
|
3
|
0
|
2
|
8-6
|
9
|
3. Фенербахче
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6-7
|
5
|
4. Антверпен
|
5
|
0
|
2
|
3
|
5-10
|
2
9 декабря. Фенербахче — Айнтрахт Ф, Антверпен — Олимпиакос П.
Группа F
«Мидтьюлланн» — «Брага» — 3:2 (Святченко, 2. Исаксен, 48. Эвандер, 90+2, с пенальти — Рикарду Орта, 43. Галену, 85).
«Црвена Звезда» — «Лудогорец» — 1:0 (Иванич, 57).
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Црвена Звезда
|
5
|
3
|
1
|
1
|
5-3
|
10
|
2. Брага
|
5
|
3
|
0
|
2
|
11-8
|
9
|
3. Мидтьюлланн
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-7
|
8
|
4. Лудогорец
|
5
|
0
|
1
|
4
|
3-8
|
1
9 декабря. Брага — Црвена Звезда, Лудогорец — Мидтьюлланн.
Турнирное положение, результаты и календарь матчей Лиги Европы
Лига конференций: Моуринью выиграл, Тила удалили
«Кайрат» — «Базель» — 2:3 (Вагнер Лав, 23. Оганесян, 56 — Артур Кабрал, 45, с пенальти. Жегрова, 69. Касами, 72)
Несмотря на то, что казахстанская команда уже после четвертого тура потеряла шансы на выход в плей-офф, эта игра получилась особенной. С болельщиками «Кайрата» прощался проводивший последний домашний матч Вагнер Лав, чей контракт подошел к концу, и именно 37-летний бразилец открыл счет, замкнув передачу с фланга.
Тем не менее, одержать первую победу подопечным Курбана Бердыева не удалось, а игру они завершили вдевятером из-за удалений Вороговского и экс-полузащитника «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша. Однако горечь поражения скрасила теплая церемония проводов Вагнера. Форварду подарили национальный казахский костюм, партнеры подбрасывали его в воздух, словно после завоевания титула, после чего бразилец попрощался с болельщиками, которые не покидали трибуны после финального свистка.
«Мура» — «Тоттенхэм» — 2:1 (Хорват, 11. Мароша, 90+4 — Кейн, 72)
Антонио Конте перед игрой в Словении говорил о том, что он хочет видеть серьезное отношение «шпор» к третьему по статусу еврокубку. Однако «Тоттенхэм» ответил на призыв своего тренера позорным поражением от пятой команды чемпионата Словении, которая за четыре тура не набрал ни одного очка и два месяца назад проиграл в Лондоне 1:5. Да, англичанам создало проблемы удаление получившего к 31-й минуте два предупреждения Сессеньона, но все равно исход игры объяснить трудно.
Когда Кейн изящно перебросил вратаря, перелом в игре казался неизбежным, однако на четвертой добавленной минуте рикошет от собственного защитника поставил Голлини в тупик. Теперь для выхода из группы «Тоттенхэму» нужно обыгрывать обеспечивший себе первое место «Ренн», так как имеющий аналогичные показатели «Витесс» вряд ли потеряет очки в домашней встрече с «Мурой».
«Рома» — «Заря» — 4:0 (Карлес Перес, 15. Дзаньоло, 33. Эбрахам, 46, 75)
В отличие от Конте, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже испил чашу позора в спаренных матчах с «Буде-Глимт». А на «Заре» римские «волки» отыгрались, имея настолько заметное преимущество, что даже нереализованный Верету пенальти существенной роли не играл. Все равно потом дубль оформил транжиривший моменты Эбрахам. Итальянцы гарантированно вторые, а чтобы выйти на первое место, им нужно не только выиграть в Софии у местного ЦСКА, но и рассчитывать на то, что «Буде-Глимт» с россиянином Никитой Хайкиным в воротах не сможет победить на Украине. Но «Заря» уже лишена турнирной мотивации, и весной в еврокубках не будет ни одного украинского клуба.
«Славия» П — «Фейеноорд» — 2:2 (Олайинка, 12. Кухта, 66 — Дессерс, 31, 90+3)
Болельщики клуба из Роттердами оказались в центре внимания благодаря тому, что вторым пилотом рейса в Прагу был король Нидерландов Виллем-Александр. И это не какое-то особенное событие для коронованной особы, так как монарх как минимум два раза в неделю оказывается за штурвалом самолета на протяжении двух десятков лет. При этом Виллем-Александр является поклонником «Аякса» — непримиримого соперника «Фейеноорда», чьи поклонники совершенно случайно увидели короля в непривычном для многих качестве.
Hartelijk bedankt voor de fijne vlucht, co(ning)-piloot! ?#slafey • #UECL https://t.co/lXgrYJD4Hh pic.twitter.com/oRKJAmQ7hc— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 24, 2021
На поле же у голландцев возникли проблемы. Из-за травмы они потеряли одного из своих лидеров и звезду «Витесса» времен Леонида Слуцкого — Линссена, а арендованный у «Спартака» Тил оставил свою команду в меньшинстве из-за опрометчивого подката на 36-й минуте. В роли спасителя выступил автор дубля Дессерс, чей экстренный выход на поле гарантировал «Фейеноорду» первое место.
Zeg het maar: is de rode kaart voor Guus Til terecht? #slafey https://t.co/D9wfRU3on6 pic.twitter.com/RUdjkklalP— FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) November 25, 2021
Турнирное положение, результаты и календарь Лиги конференций
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