Ярмоленко забил с подачи Влашича, Вагнер Лав простился с командой Бердыева, Конте опозорился в Словении

Главные события 5-го тура в Лиге Европы и бонусы из Лиги конференций.

«Галатасарай» оставил «Локо» шанс на евровесну

Группа Е

«Галатасарай» — «Марсель» — 4:2 (Чикылдэу, 12. Чалета-Цар, 30, в свои ворота. Фегули, 65. Бабел, 83 — Милик, 68, 85).

«Локомотив» — «Лацио» — 0:3. Обзор — здесь.

Идеальным сценарием для «Локомотива» была бы не только собственная победа, но и успех «Галатасарая» в противостоянии с «Марселем».

Турки, как виделось после гола Чикылдэу, стремились во что бы то ни стало реабилитироваться за проигранное дерби с «Фенербахче», тогда как французы немного выбились из ритма после скандальной остановки и последующей отмены игры с «Лионом».

Класс подопечных Хорхе Сампаоли, конечно, был виден, только давление гостей не приносило результата, тогда как еще одна контратака с участием Чикылдэу завершилась автоголом Чалеты-Цара. Скорее проблемы стамбульцам создавали собственные болельщики, которые завелись после локальной стычки футболистов и во время угловых забрасывали страдающих от этого в лиге 1 французов посторонними предметами.

Футболисты «Галатасарая» во главе с Муслерой буквально умоляли трибуны успокоиться.

Те услышали своих кумиров, а турецкие ворота поочередно спасали сделавший восемь сэйвов уругвайский голкипер, каркас ворот и промахи «Марселя» в завершающей стадии.

Когда же Фегули довел счет до крупного, команде Фатиха Терима можно было без риска ошибиться записывать в таблицу три очка. «Галатасарай» вышел в плей-офф вместе с «Лацио», ну а «Локомотиву» для выхода в весеннюю часть Лиги конференций теперь нужно побеждать на марсельском «Велодроме».

И В Н П М О 1. Галатасарай 5 3 2 0 7-3 11 2. Лацио 5 2 2 1 7-3 8 3. Марсель 5 0 4 1 5-7 4 4. Локомотив 5 0 2 3 2-8 2

9 декабря. Лацио — Галатасарай, Марсель — Локомотив.

Группа С

«Лестер» — «Легия» — 3:1 (Дака, 11. Мэддисон, 21. Ндиди, 33 — Младенович, 26).

«Спартак» — «Наполи» — 2:1. Обзор — здесь.

В группе, где выступает «Спартак», ситуация запутана настолько, что глупо было рассуждать о том, какой исход игры «Лестера» и «Легии» на руку красно-белым. Логика в варианте с ничьей имелась, так как «лисы» не вышли бы на первое место, а завершать групповой раунд им в Неаполе.

Только в любом случае все зависит от того, как команда Руя Витории сыграет в Варшаве, а максимальный уровень мотивации сохранят все без исключения.

В четверг же команда Брендана Роджерса оказалась на высоте.

Выдавший феноменальную игру в Тушино Дака наконец-то забил свой пятый гол, и уступает в рейтинге лучших снайперов турнира только Токо-Экамби из «Лиона». А еще «Лестер» был эффективнее.

К перерыву он имел минимальные перевес по коэффициенту xG (1,3 против 1,12), но все три попадания хозяев в створ завершились взятием ворот. Так удачно «лисы» не проводили первые таймы в еврокубках с 1961 года.

И В Н П М О 1. Лестер 5 2 2 1 10-8 8 2. Спартак 5 2 1 2 9-9 7 3. Наполи 5 2 1 2 12-8 7 4. Легия 5 2 0 3 4-10 6

9 декабря. Наполи — Лестер, Легия — Спартак.

Лунев дебютирует в Будапеште?

Группа G

«Байер» — «Селтик» — 3:2 (Андрих, 16. 82. Диаби, 87 — Юранович, 40, с пенальти. Жота, 56).

«Бетис» — «Ференцварош» — 2:0 (Тельо, 5. Каналес, 52).

Если «Бетис» добился уверенной победы, то другой фаворит группы — «Байер» — не избежал нервотрепки, не сумев развить успех после удачного розыгрыша углового. Леверкузенцы долго не могли пробить великолепно игравшего Харта, который однажды остановил два удара в упор по ходу одной атаки. И все-таки Андрих снова пробил англичанина, причем мяч проскочил у голкипера между ногами. А решающим в игре оказался второй в матче результативный пас одного из главных талантов немецкого футбола Вирца.

Победный мяч Диаби вывел в плей-офф не только «Байер», но и «Бетис», а «Селтик» утешится Лигой конференций.

Возможно, теперь тренерский штаб обеспечивших себе первое место «аспириновых» в заключительном туре даст шанс российскому голкиперу Луневу. Пока же, несмотря на игру на несколько фронтов, вся нагрузка ложится на Градецки, и финн в четверг стал виновником пенальти, врезавшись в соперника при попытке добраться до фланговой подачи.

И В Н П М О 1. Байер 5 4 1 0 14-4 13 2. Бетис 5 3 1 1 10-9 10 3. Селтик 5 2 0 3 10-13 6 4. Ференцварош 5 0 0 5 4-12 0

9 декабря. Селтик — Бетис, Ференцварощ — Байер.

Судьба Загреба в руках Влашича

Группа Н

«Динамо» З — «Генк» — 1:1 (Менало, 35 — Угбо, 45).

«Рапид» В — «Вест Хэм» — 0:2 (Ярмоленко, 39. Нобл, 45+2, с пенальти).

«Вест Хэм» мог бы сбросить обороты, гарантировав себе место в плей-офф, однако «молотки» испортили «Рапиду» 300-й матч в еврокубках и обеспечили себе первое место.

Тон в этой игре задал бывший полузащитник ЦСКА Влашич, выполнивший результативный навес на открывшего счет Ярмоленко.

А когда украинца сбили в штрафной, обслуживавший матч российский арбитр Сергей Иванов указал на 11-метровую отметку, и команда Дэвида Мойеса сняла вопросы относительно исхода игры.

Лондонцы досрочно выиграли группу, и теперь от их мотивации в последнем туре зависит судьба второго места. «Генк» сможет подняться на него только в случае собственной победы над «Рапидом» и поражения загребского «Динамо» в Лондоне. Хорватам же хватит и ничьей за счет преимущества над бельгийцами по личным встречам.

И В Н П М О 1. Вест Хэм 5 4 1 0 11-2 13 2. Динамо З 5 2 1 2 8-6 7 3. Генк 5 1 2 2 4-9 5 4. Рапид В 5 1 0 4 3-9 3

9 декабря. Вест Хэм — Динамо З, Генк — Рапид В.

Группа А

«Рейнджерс» — «Спарта» П — 2:0 (Морелос, 15, 48).

«Бреннбю» — «Лион» — 1:3 (Уре, 50 — Черки, 57, 68. Слимани, 76)

Вслед за «Лионом» второй пропуск в плей-офф получил «Рейнджерс». Проводившие первый еврокубковый матч под началом Джованни ван Бронкхорста шотландцы при возможном равенстве очков будут выше «Спарты» за счет лучшей разности мячей в личных встречах, которую обеспечил дубль колумбийского снайпера Морелоса.

И В Н П М О 1. Лион 5 5 0 0 15-4 15 2. Рейнджерс 5 2 1 2 5-4 7 3. Спарта Пр 5 1 1 3 4-9 4 4. Бреннбю 5 0 2 3 1-8 2

9 декабря. Лион — Рейнджерс, Спарта Пр — Бреннбю.

Группа В

«Монако» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (Фолланд, 28. Фофана, 37 — Исак, 35). Обзор — здесь.

ПСВ — «Штурм» — 2:0 (Карлос Винисиус, 45, с пенальти. Брума, 55).

«Монако» стал первым, а «Реал Сосьедад» и ПСВ в очном споре определят обладателя второй путевки в плей-офф. Басков дома устроит только победа.

И В Н П М О 1. Монако 5 3 2 0 6-3 11 2. ПСВ 5 2 2 1 9-5 8 3. Реал Сосьедад 5 1 3 1 6-6 6 4. Штурм 5 0 1 4 2-9 1

9 декабря. Штурм — Монако, Реал Сосьедад — ПСВ.

Группа D

«Олимпиакос» — «Фенербахче» — 1:0 (Тикинью Соарес, 89).

«Айнтрахт» — «Антверпен» — 2:2 (Камада, 12. Гонсалу Пасиэнсиа, 90+4 — Наингголан, 33. Саматта, 88).

«Олимпиакос» присоединился в плей-офф к вышедшему из группы в прошлом туре «Айнтрахту», вырвав победу в концовке. В роли идеального джокера выступил бразилец Тикинью Соарес, которому ассистировал молдавский защитник Рябчук.

И В Н П М О 1. Айнтрахт Ф 5 3 2 0 9-5 11 2. Олимпиакос П 5 3 0 2 8-6 9 3. Фенербахче 5 1 2 2 6-7 5 4. Антверпен 5 0 2 3 5-10 2

9 декабря. Фенербахче — Айнтрахт Ф, Антверпен — Олимпиакос П.

Группа F

«Мидтьюлланн» — «Брага» — 3:2 (Святченко, 2. Исаксен, 48. Эвандер, 90+2, с пенальти — Рикарду Орта, 43. Галену, 85).

«Црвена Звезда» — «Лудогорец» — 1:0 (Иванич, 57).

И В Н П М О 1. Црвена Звезда 5 3 1 1 5-3 10 2. Брага 5 3 0 2 11-8 9 3. Мидтьюлланн 5 2 2 1 7-7 8 4. Лудогорец 5 0 1 4 3-8 1

9 декабря. Брага — Црвена Звезда, Лудогорец — Мидтьюлланн.

Турнирное положение, результаты и календарь матчей Лиги Европы

Лига конференций: Моуринью выиграл, Тила удалили

«Кайрат» — «Базель» — 2:3 (Вагнер Лав, 23. Оганесян, 56 — Артур Кабрал, 45, с пенальти. Жегрова, 69. Касами, 72)

Несмотря на то, что казахстанская команда уже после четвертого тура потеряла шансы на выход в плей-офф, эта игра получилась особенной. С болельщиками «Кайрата» прощался проводивший последний домашний матч Вагнер Лав, чей контракт подошел к концу, и именно 37-летний бразилец открыл счет, замкнув передачу с фланга.

Тем не менее, одержать первую победу подопечным Курбана Бердыева не удалось, а игру они завершили вдевятером из-за удалений Вороговского и экс-полузащитника «Оренбурга» и «Крыльев Советов» Рикарду Алвеша. Однако горечь поражения скрасила теплая церемония проводов Вагнера. Форварду подарили национальный казахский костюм, партнеры подбрасывали его в воздух, словно после завоевания титула, после чего бразилец попрощался с болельщиками, которые не покидали трибуны после финального свистка.



«Мура» — «Тоттенхэм» — 2:1 (Хорват, 11. Мароша, 90+4 — Кейн, 72)

Антонио Конте перед игрой в Словении говорил о том, что он хочет видеть серьезное отношение «шпор» к третьему по статусу еврокубку. Однако «Тоттенхэм» ответил на призыв своего тренера позорным поражением от пятой команды чемпионата Словении, которая за четыре тура не набрал ни одного очка и два месяца назад проиграл в Лондоне 1:5. Да, англичанам создало проблемы удаление получившего к 31-й минуте два предупреждения Сессеньона, но все равно исход игры объяснить трудно.

Когда Кейн изящно перебросил вратаря, перелом в игре казался неизбежным, однако на четвертой добавленной минуте рикошет от собственного защитника поставил Голлини в тупик. Теперь для выхода из группы «Тоттенхэму» нужно обыгрывать обеспечивший себе первое место «Ренн», так как имеющий аналогичные показатели «Витесс» вряд ли потеряет очки в домашней встрече с «Мурой».

«Рома» — «Заря» — 4:0 (Карлес Перес, 15. Дзаньоло, 33. Эбрахам, 46, 75)

В отличие от Конте, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже испил чашу позора в спаренных матчах с «Буде-Глимт». А на «Заре» римские «волки» отыгрались, имея настолько заметное преимущество, что даже нереализованный Верету пенальти существенной роли не играл. Все равно потом дубль оформил транжиривший моменты Эбрахам. Итальянцы гарантированно вторые, а чтобы выйти на первое место, им нужно не только выиграть в Софии у местного ЦСКА, но и рассчитывать на то, что «Буде-Глимт» с россиянином Никитой Хайкиным в воротах не сможет победить на Украине. Но «Заря» уже лишена турнирной мотивации, и весной в еврокубках не будет ни одного украинского клуба.

«Славия» П — «Фейеноорд» — 2:2 (Олайинка, 12. Кухта, 66 — Дессерс, 31, 90+3)

Болельщики клуба из Роттердами оказались в центре внимания благодаря тому, что вторым пилотом рейса в Прагу был король Нидерландов Виллем-Александр. И это не какое-то особенное событие для коронованной особы, так как монарх как минимум два раза в неделю оказывается за штурвалом самолета на протяжении двух десятков лет. При этом Виллем-Александр является поклонником «Аякса» — непримиримого соперника «Фейеноорда», чьи поклонники совершенно случайно увидели короля в непривычном для многих качестве.

На поле же у голландцев возникли проблемы. Из-за травмы они потеряли одного из своих лидеров и звезду «Витесса» времен Леонида Слуцкого — Линссена, а арендованный у «Спартака» Тил оставил свою команду в меньшинстве из-за опрометчивого подката на 36-й минуте. В роли спасителя выступил автор дубля Дессерс, чей экстренный выход на поле гарантировал «Фейеноорду» первое место.

Турнирное положение, результаты и календарь Лиги конференций