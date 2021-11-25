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Рангник уходит в «МЮ». Что будет с немецким проектом «Локо»?

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
25 ноября, 23:15
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
Ральф Рангник. Фото ФК «Локомотив»
Теги:
Обозреватель «СЭ» — о перспективах красно-зеленых.
Ральф Рангник. Рангник уходит из «Локомотива» в «МЮ». Что об этом известно

Ральф Рангник примет «Манчестер Юнайтед» на полгода в качестве главного тренера, а потом будет консультировать английский суперклуб следующие два сезона. Об этом в четверг заявили не какие-нибудь дешевые сплетники, а уважаемые журналисты из авторитетного издания The Athletic.

Крах всей системы «Локомотива», которая была завязана на фигуре немецкого маэстро? Красно-зеленые полгода перестраивали все на новые рельсы. Рангник провел мощную трансферную кампанию на 30 миллионов евро, расставил на ключевые посты своих людей — от физиотерапевтов до технического директора Томаса Цорна и главного тренера Маркуса Гисдоля. Марко Николичу в такой конструкции места не оказалось.

И теперь на всем этом поставлен крест? Без Рангника все «здание» теряет привлекательность и актуальность. Все-таки именно Ральф в нем — главная фигура. Он входит в узкий круг лучших специалистов мира, а его приглашение в «МЮ» — лишнее тому подтверждение. Когда у нас последний раз работали менеджеры уровня топ-команды АПЛ?

Но у крутости Рангника есть обратная сторона — востребованность, с которой «Локо» трудно что-то сделать. А немец явно закладывался на все случаи жизни, когда перед назначением к железнодорожникам рассказывал в интервью в Германии: «Локомотив» — первый клиент нашего консалтингового агентства, но мы готовы сотрудничать и с другими".

Согласитесь, управленец-совместитель — изначально странная ситуация. Но в Черкизове пошли на это, понимая, что Рангника можно заполучить только так, и никак иначе. На полноценный приход немец не пошел бы никогда — для него слишком мелко.

По данным «СЭ», красно-зеленые не считают, что с уходом Рангника в «МЮ» хоть что-то меняется. Управленческая структура создана, ей теперь нужно время, чтобы начать давать результат. А Ральф что из Германии ранее, что теперь из Англии станет давать ценные рекомендации и утверждать каждую кандидатуру по новичкам.

25&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; 0:3. Мурило (справа) и&nbsp;Тома Башич. «Локомотив» vs «Лацио»: без моментов и без плей-офф Лиги Европы. Модная немецкая философия пока не работает

Очевидно при этом, что внимания к «Локо» у немца в «МЮ» окажется кратно меньше, но железнодорожники изначально были готовы к совмещению, поэтому ни на что не должны жаловаться. Им остается надеяться, что работа Ральфа в АПЛ даст красно-зеленым какие-то бонусы. Например, возможность заполучить крепкого молодого футболиста из «МЮ».

В любом случае главное на данном этапе — немецкий проект в «Локомотиве» не сворачивается. Клуб продолжит эксперимент (или ноу-хау, если кому-то кажется, что слово «эксперимент» несет негативный смысл) с крутейшим менеджером, однако работающим по совместительству и на удаленке. Который теперь основное внимание уделит «МЮ».

А результат узнаем куда позже. Пока новый «Локо», переходящий на рельсы агрессивного футбола, совсем сырой. Чем с удовольствием воспользовался «Лацио», разгромивший команду Гисдоля в Москве в матче Лиги Европы — 3:0.

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:3
Лацио
Голы
Иммобиле, 56 (0:1), Иммобиле, 63 (0:2), Педро, 87 (0:3)
Локомотив
Худяков Едвай Мурило Рыбус Ненахов (Сильянов, 28 ) Марадишвили (Зинович, 77 ) Баринов Бека Бека Камано (Борисенко, 77 ) Рыбчинский (Смолов, 59 ) Лисакович
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Ачерби Хюсай Габаррон Лукас (Милинкович-Савич, 59) Луис Альберто (Катальди, 59) Башич Дзакканьи (Лаццари, 82) Фелипе Андерсон (Педро, 46) Иммобиле (Муричи, 66)
Предупреждения
Камано 1, Ненахов 13, Сильянов 55, Баринов 62, Рыбус 86  -  Дзакканьи 21, Луис Альберто 36, Лукас 57, Милинкович-Савич 76
Судьи
Диаш Тавареш Суареш
ВАР
Пиньейру Мартинш

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