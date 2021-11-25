Рангник уходит в «МЮ». Что будет с немецким проектом «Локо»?

Обозреватель «СЭ» — о перспективах красно-зеленых.

Ральф Рангник примет «Манчестер Юнайтед» на полгода в качестве главного тренера, а потом будет консультировать английский суперклуб следующие два сезона. Об этом в четверг заявили не какие-нибудь дешевые сплетники, а уважаемые журналисты из авторитетного издания The Athletic.

Крах всей системы «Локомотива», которая была завязана на фигуре немецкого маэстро? Красно-зеленые полгода перестраивали все на новые рельсы. Рангник провел мощную трансферную кампанию на 30 миллионов евро, расставил на ключевые посты своих людей — от физиотерапевтов до технического директора Томаса Цорна и главного тренера Маркуса Гисдоля. Марко Николичу в такой конструкции места не оказалось.

И теперь на всем этом поставлен крест? Без Рангника все «здание» теряет привлекательность и актуальность. Все-таки именно Ральф в нем — главная фигура. Он входит в узкий круг лучших специалистов мира, а его приглашение в «МЮ» — лишнее тому подтверждение. Когда у нас последний раз работали менеджеры уровня топ-команды АПЛ?

Но у крутости Рангника есть обратная сторона — востребованность, с которой «Локо» трудно что-то сделать. А немец явно закладывался на все случаи жизни, когда перед назначением к железнодорожникам рассказывал в интервью в Германии: «Локомотив» — первый клиент нашего консалтингового агентства, но мы готовы сотрудничать и с другими".

Согласитесь, управленец-совместитель — изначально странная ситуация. Но в Черкизове пошли на это, понимая, что Рангника можно заполучить только так, и никак иначе. На полноценный приход немец не пошел бы никогда — для него слишком мелко.

По данным «СЭ», красно-зеленые не считают, что с уходом Рангника в «МЮ» хоть что-то меняется. Управленческая структура создана, ей теперь нужно время, чтобы начать давать результат. А Ральф что из Германии ранее, что теперь из Англии станет давать ценные рекомендации и утверждать каждую кандидатуру по новичкам.

Очевидно при этом, что внимания к «Локо» у немца в «МЮ» окажется кратно меньше, но железнодорожники изначально были готовы к совмещению, поэтому ни на что не должны жаловаться. Им остается надеяться, что работа Ральфа в АПЛ даст красно-зеленым какие-то бонусы. Например, возможность заполучить крепкого молодого футболиста из «МЮ».

В любом случае главное на данном этапе — немецкий проект в «Локомотиве» не сворачивается. Клуб продолжит эксперимент (или ноу-хау, если кому-то кажется, что слово «эксперимент» несет негативный смысл) с крутейшим менеджером, однако работающим по совместительству и на удаленке. Который теперь основное внимание уделит «МЮ».

А результат узнаем куда позже. Пока новый «Локо», переходящий на рельсы агрессивного футбола, совсем сырой. Чем с удовольствием воспользовался «Лацио», разгромивший команду Гисдоля в Москве в матче Лиги Европы — 3:0.