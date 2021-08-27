Сегодня — жеребьевка второго по рангу турнира континента.

Лига Европы — больше не младший турнир Европы. С этого сезона УЕФА запустил Лигу конференций, а это значит, что престиж Лиги Европы повышается. Если «Спартак» или «Локомотив» (или «Зенит, если спустится сюда из Лиги чемпионов) внезапно выиграют этот турнир, то победа будет котироваться выше, чем в минувшем сезоне.

Но реформа означает и усиление конкуренции. А также уплотнение: больше никаких 12 групп, в которых легко запутаться. Новый формат — примерно как в Лиге чемпионов: восемь групп по четыре клуба, первые места выходят в 1/8 финала, вторые бьются в 1/16 финала с третьими местами групп ЛЧ, а третьи отправляются в плей-офф Лиги конференций. Да-да, с этого сезона только худшие в квартетах сразу покидают Лигу Европы.

Мы по инерции считаем этот турнир нашим — тем, в котором у российских клубов есть реальные шансы на успех. Инерция тянется с середины нулевых, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали Кубок УЕФА, но с тех пор наших не было даже в полуфинале. Едва ли прорыв наступит и в этом сезоне — деградация в рейтинге УЕФА это только подчеркивает. Однако это не значит, что можно махнуть рукой на групповой этап. Напротив, очень важно, чтобы и «Спартак», и «Локомотив» вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Локо» — во второй корзине, «Спартак» — в третьей. Но беглый взгляд на состав участников показывает, что корзина не так уж важна — у всех уровень примерно равный. Это и отличает нынешнюю Лигу Европы — если в Лиге чемпионов есть четкое классовое разделение, тот тут будет мясорубка.

Топ-клубов нет, но и откровенных сенсаций тоже — ей мог бы стать армянский «Алашкерт», но в последнем отборочном раунде уступил «Рейнджерс».

Из-за высокой плотности трудно составить и «группы смерти» и «группы жизни» для наших клубов. Мы, конечно, сделали это, но существенной разницы между ними нет. Из первой корзины, например, на бумаге не слишком грозно выглядит загребское «Динамо», но именно оно в прошлом сезоне не позволило пройти дальше ЦСКА и «Краснодару». Какая уж тут жизнь.

А в четвертой корзине есть «Ференцварош», которому те же армейцы не забили ни разу на групповом этапе два года назад. Или венский «Рапид», дважды обыгравший «Спартак» в Лиге Европы-2018/19. В общем, надо уже привыкнуть к тому, что венгерские, австрийские и хорватские клубы ничем не слабее наших. А значит опасаться необходимо всех.

Легкого жребия ни у «Спартака», ни у «Локомотива» не будет. Сложный возможен — группа «Лион», «Лестер», «Галатасарай» для красно-белых выглядит устрашающе. Так или иначе, выходить в плей-офф из группы Лиги Европы необходимо, хоть в последние два сезона клубы РПЛ этого и не делали.

Интересными игры сделают встречи с нашими хорошими знакомыми — например, с «Монако» Александра Головина или «Байером» Андрея Лунева (вдруг в ЛЕ его сделают основным вратарем). Лучано Спаллетти тренирует «Наполи», но с «Зенитом» он в Лиге Европы не встретится — во всяком случае, в группе.

Нельзя забывать и о фанатском бэкграунде. К примеру, болельщики польской «Легии» наверняка хотят встретиться с российскими клубами, особенно со «Спартаком» — в 2019 году поляки даже едва не устроили драку с красно-белыми в Калининградской области. Сейчас «Легия» вполне может оказаться в группе со «Спартаком» или «Локо» — она выбила мощную пражскую «Славию». Интересно, что «Спартак» может оказаться в квартете с «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой» — это клубы, болельщики которых давно и крепко дружат.

Правила жеребьевки

32 участника группового турнира Лиги Европы будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. При жеребьевке все команды распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу УЕФА.

Корзина 1

«Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» (Хорватия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия)

Корзина 2

«Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Голландия)

Корзина 3

«Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» (Чехия)

Корзина 4

«Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюланн» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Антверпен» (Бельгия), «Штурм» (Австрия), «Бреннбю» (Дания)

Согласно правилам жеребьевки, клубы, представляющие одну страну, не могут попасть в одну группу.

Группа смерти для «Спартака»

«Лион», «Лестер», «Спартак», «Легия»

Группа жизни для «Спартака»

«Олимпиакос», «Црвена Звезда», «Спартак», «Антверпен»

Группа смерти для «Локомотива»

«Наполи», «Марсель», «Локомотив», «Галатасарай»

Группа жизни для «Локомотива»

«Брага», «Лудогорец», «Локомотив», «Штурм»