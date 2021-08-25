Г лавн ый тренер «Ростова», трехкратн ый чемпион России и шестикратн ый обладател ь Кубка страны во главе «Локомотива», чемпион и обладател ь Суперкубка Украины во главе киевского «Динамо» высказал свои соображения об отмене лимита на легионеров и реформе чемпионата в колонке для «СЭ».

Мнение

Сложные проблемы не решаются простым путем. Сейчас почему-то все думают, что отмена лимита на легионеров — панацея от всех проблем российского футбола, и она принесет моментальный результат: наши клубы перестанут проигрывать на ранних стадиях еврокубков, а сборная будет стабильно выходить из групп в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Считаю, что подобная инициатива — либо наивность, либо попытка изобразить бурную деятельность по реформированию нашего футбола.

Отмену лимита, убежден, нельзя обсуждать саму по себе. Ее надо рассматривать в комплексе со структурой проведения соревнований. Изменения в ней сейчас предложили голландцы из фирмы Hypercube, которые, может, и руководствуются благими намерениями, но не понимают наших реалий. Завтра они уедут и тут же забудут о России, а нам придется годами расхлебывать последствия их поверхностных решений.

Проблема, что российские футболисты из-за лимита конкурируют в первую очередь с другими россиянами, действительно существует. Этот фактор надо учитывать. Но нужно и понимать, что нельзя решать один вопрос в отрыве от других, поскольку последние при таком подходе только усугубятся.

Что случится, если одновременно отменят лимит и произойдет жесткое разделение на большие клубы и маленькие, и лидеры РПЛ станут в основном играть с лидерами, а более скромные команды — между собой? А произойдет следующее.

Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных — вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три.

Следует понимать одну важную вещь. Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он — дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов.

Таким образом, они потеряют подавляющее большинство мест в стартовых составах клубов первой шестерки. В топ-6 станет минимум игроков для сборной России. Они вынуждены будут уйти в команды, которые борются за выживание и не имеют возможности покупать дорогостоящих легионеров.

Наши футболисты, покинувшие топ-клубы, не смогут выступать в еврокубках и набираться международного опыта. А «голландская» формула чемпионата не позволит им часто встречаться с представителями большой шестерки, заполненной иностранцами. То есть почти все россияне не будут никак участвовать в борьбе за высокие места в национальном первенстве. Ни как участники этой борьбы, ни как соперники этих участников. Им придется вариться в собственном соку, и у них не будет никакой возможности прогрессировать.

Если сохранится стандартная схема проведения — гладкий чемпионат в два круга (недаром именно ее используют все сильнейшие лиги Европы, никуда не шарахаясь), — то у российских игроков, вынужденно опустившихся в клубы-середняки и аутсайдеры, по крайней мере, появится арантированная возможность два раза за сезон встречаться с каждым из топ-клубов. Это даст возможность проявлять себя против этих команд и идти в карьере дальше.

Отсюда вывод: из двух предложений РФС и Hypercube — полной отмены лимита на легионеров и изменение формулы чемпионата России — максимум можно взять что-то одно. Не собираюсь говорить, что реформы нашему футболу не нужны, но реализовывать их нужно с холодной головой, чтобы излишний энтузиазм не сделал еще хуже, чем сейчас есть. А такая опасность, в особенности для сборной, реальна.

Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, — то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Выйдут, как теперь модно выражаться, из зоны комфорта и обретут настоящую мотивацию.

Господи, да кто их там возьмет, если они здесь ведущим клубам не подходят? Кому они там нужны? Там что, своих не хватает, тем более если речь о Евросоюзе, где для футболистов из стран, входящих в него, нет ограничений, а из других — очень даже есть? Из топ-команд РПЛ еще можно куда-то уехать, но представить, что из коллективов нижней части таблицы многие будут интересны даже в высших дивизионах Чехии или Польши, не говоря об Австрии или Бельгии, — значит, сильно наш нынешний уровень переоценить.

Не верю и в то, что у нас удастся создать систему жесткого контроля за качеством иностранцев. Он может быть выполнен только верхней шестеркой, обладающей соответствующими финансами. А внизу? Туда в таком случае пойдут россияне. Но у них, повторяю, должна быть возможность постоянно играть против футболистов высокого класса. Иначе во всем происходящем нет никакого смысла.

Далее — вопрос. Зачем клубу содержать школу, если завозить готовых игроков из Африки или Восточной Европы станет дешевле? Не сомневаюсь ни на секунду: если введут все эти новшества, то владельцы лучших академий страны посмотрят на хаос, который начнется, — и бросят ими заниматься!

Когда повсюду говорят о необходимости реформ, то соглашаюсь — но призываю не смотреть по вершкам, а заглянуть вниз футбольной пирамиды. Что делается внизу, в детско-юношеском футболе? Какие за последнее время открылись новые крупные футбольные центры? Где школы уровня академии имени Коноплева, которую финансировал Роман Абрамович, и она подарила нам с десяток игроков национальной команды? Какое количество хороших полей у нас в стране сейчас есть, чтобы дети могли качественно тренироваться? Какие, за редким исключением, зарплаты у детских тренеров, в особенности на периферии? Тот же самый Абрамович выделял средства на последнюю программу строительства искусственных футбольных полей — и было это в середине 2000-х. Но с тех пор все они устарели или пришли в упадок.

Новые футбольные звезды не могут появляться ниоткуда. Нужны центры с отличными условиями и квалифицированными тренерами, которые работали бы с этими юношами. И там, в детско-юношеском футболе, надо сделать акцент не на сиюминутный результат, как это происходит в большинстве школ, а на развитие индивидуальной техники. Вот во что надо инвестировать деньги, а не в покупку легионеров, лучшие из которых все равно поедут не в Россию! И люди, которые голосуют за важные решения в нашем футболе, должны думать именно об этом.

Посмотрите, в каком направлении сейчас развивается наш вид спорта. Увеличилось количество передач, вырос темп, и все решения на поле надо принимать максимально быстро. Но и отдавать идеально точные пасы под ежесекундным давлением, и принимать сложные мячи без брака, и безошибочно принимать решения, а затем и исполнять их можно только при условии, что ты все это делаешь на автоматизме, заложенном с детства. Непременное условие для этого — прекрасная техника. А откуда она возьмется у мальчишек на плохих полях?

Коренные изменения в детском футболе, глубоко убежден, вдолгую повлияют на развитие нашей игры гораздо эффективнее, чем любые изменения в лимите на легионеров. Он — точно не самое главное! Сейчас одни циферки, завтра другие — ими на самом деле легко манипулировать, и сегодня доказывать, что одна формула лимита во всем виновата, а завтра другая. Или его отсутствие. Дело же будет стоять.

И еще вопрос. У нас к чемпионату мира 2018 года построили прекрасные стадионы. Кто станет на большинство из них ходить, если произойдет разделение на высшую и низшую касты? Это, по сути, то же самое, что и идея Суперлиги, которую УЕФА заблокировала. Потому что понимает, чем все может обернуться. Дай возможность сильным играть только с сильными — они ею с удовольствием воспользуются. Но этого нельзя допускать, потому что новые футболисты для этих сильных команд могут расти внутри страны либо в своих академиях, либо в более скромных клубах.

А мы, если допустим это вместе с полной отменой лимита, придем к тому, что уменьшатся посещаемость и даже тот интерес к футболу, который есть сейчас. У нас громадная страна, что я сейчас лишний раз понял, работая в «Ростове», в очень футбольном регионе. И если к нам или в любой другой город премьер-лиги не будут приезжать «Спартак», «Локомотив», «Зенит», другие топ-клубы — интерес неизбежно начнет падать.

Путь один — инвестировать в развитие детско-юношеского футбола. В количество и качество полей, в выход на другой уровень детских тренеров. РФС, считаю, должен в первую очередь контролировать этот процесс, а не профессиональные команды. Тогда наш футбол поднимется.

А излишний акцент на темах вроде лимита — пустое дело. Побудет новая модель два-три года, сборная России станет играть еще хуже. И скажут — давайте менять лимит по-другому. Снова пойдут обсуждения, голосования, решения. То есть видимость бурной деятельности. И все будет стоять на том же месте.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.