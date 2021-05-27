Безумную серию пенальти в финале Лиги Европы выиграл вратарь, которому не забили 11-метровые Месси, Роналду и Неймар

Самой яркой частью финала Лиги Европы стала серия пенальти.

Кажется, «Манчестер Юнайтед» обречен на особенные серии пенальти в еврокубковых финалах. Предыдущая была в Москве, и российская столица увидела счастливое для «красных дьяволов» и трагичное для «Челси» падение Джона Терри. Железный капитан синих рыдал на плече Авраама Гранта, а сэр Алекс Фергюсон и Уйэн Руни ликовали и принимали поздравления.

Тринадцать лет спустя две легенды «Юнайтед» — уже в роли зрителей на трибуне стадиона в Гданьске — увидели еще одну серию 11-метровых, которая получилась уникальной во всех отношениях. Начиная даже с ее итогов, ведь Унаи Эмери в своем пятом финале выиграл второй по статусу еврокубок в четвертый раз. Оба показателя — рекордные, и баск превзошел Джованни Траппатони, который брал еще старый Кубок УЕФА с «Ювентусом» (дважды) и «Интером».

Этот факт не менее удивителен, чем уникальная серия испанских клубов. За 20 лет — с момента проигрыша «Валенсии» финала Лиги чемпионов против «Баварии» — представители ла лиги шестнадцать раз оспаривали один из европейских трофеев с представителями других стран и все выиграли. «Барселона», «Реал», «Валенсия», «Атлетико», «Севилья».

Теперь — «Вильярреал», для которого этот финал стал первым в истории. Так и не проигравшие за весь турнир ни одного матча «подводники» писали историю и, кажется, вошли в нее навечно как обладатели еврокубка из города с самым маленьким населением. Можно даже не говорить, что проснувшиеся в четверг самыми счастливыми на свете людьми пятьдесят тысяч жителей не смогли бы полностью заполнить трибуны «Олд Траффорд».

И разве могла такая команда выиграть банально?! Хотя сам матч тянул на определение «зрелище» с большими оговорками. Достаточно сказать, что последнее попадание в створ случилось в нем на 52-й минуте, когда вторую единичку на табло зажег Эдинсон Кавани. Вот уж кого было по-настоящему жаль! Прошлым летом Матадор фактически добровольно отказался от финала Лиги чемпионов и с обидой покинул не предложивший ему новый контракт «ПСЖ». Теперь штамповавший голы в плей-офф 34-летний уругваец проиграл свой первый еврокубковый финал.

Scenes as Villarreal secure their first major European trophy! ???#UELfinal pic.twitter.com/f3LUxvktAC — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Хотя сделал для победы все, что мог, и свой пенальти забил. Как и два десятка полевых игроков. Когда футболисты выполняли удары с «точки», порой возникало ощущение, что машина времени перенесла тебя на несколько десятков лет назад, а красные и желтые футболки раздали футболистам немецкой сборной конца прошлого века. Те в сериях пенальти своим хладнокровием напоминали не живых людей, а запрограммированных на стопроцентный результат роботов.

А на контрасте с немцами били англичане, покончившие с проклятием послематчевых 11-метровых только на ЧМ-2018. Так что «МЮ» выступил в нынешнем финале вполне себе в старом английском стиле. Хотя параллели между клубами и сборными вряд ли уместны, и тут более показателен тот факт, что команда Уле Гуннара Сульшера проиграла шесть из семи последних серий пенальти во всех турнирах. Единственный успех пришелся на самый ненужный из них — Кубок английской лиги, да и там почти два года назад удалось превзойти всего лишь представлявший третий по статусу дивизион «Рочдейл».

Дополнительное время, пенальти, 11 точных ударов и одно героическое спасение Рульи. Все ради этого момента — кубок у победителей ??? pic.twitter.com/q0erBsUwNX — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

Впрочем, до роковой развязки в Гданьске «дьяволы» били практически безупречно. Разве что неуверенно исполнившему свою попытку Люку Шоу откровенно повезло. Будь иначе, не случилась бы самая результативная серия в истории турнира, но, надо признать, закончить ее Херонимо Рульи мог раньше 22-го по счету удара. Тогда как у Давида де Хеа были разве что намеки на возможный сейв, но пенальти и испанский голкипер — отдельная тема.

Каких только мемов за годы карьеры вратаря «МЮ» мы не встречали благодаря его феноменальным матчам. Де Хеа представал в образе Супермена, трансформировался в непробиваемую стену или в многорукого Шиву, но 11-метровые — просто не его тема. Последний раз он взял 11-метровый словно в другой жизни — 23 апреля 2016-го в полуфинале Кубка Англии от еще выступавшего за «Эвертон» Ромелу Лукаку. С тех пор было 36 попыток остановить удар с «точки», и ни одной удачной.

В Гданьске Де Хеа в принципе не сделал ни одного сейва за 120 минут. А потом, исполняя одиннадцатый по счету удар, попытался перехитрить Рульи, тогда как тот, ничего не придумывая, едва не порвал сетку за спиной своего оппонента. Кстати, одиннадцать послематчевых пенальти в еврокубках прежде один раз уже забивали. Но лишь в отборе в ЛЧ-1993/94, когда рижский «Сконто» Александра Старкова прошел словенскую «Олимпию». Правда, там у победителей случилась одна осечка, и латвийцам пришлось зайти на второй круг.

ОСТОРОЖНО! Максимальный риск получить нервный срыв. В серии пенальти дошло до киперов ?



Рульи и Де Хеа — это была сумасшедшая дуэль ? pic.twitter.com/rekk1cpiul — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

Вот только вспомнили о той игре лишь благодаря невероятному финалу в Гданьске и персонально вратарю «Вильярреала». В отличие от звездного Де Хеа у 29-летнего Рульи довольно скромные достижения, хотя в какой-то момент он подписал контракт с «Манчестер Сити», но не сыграл за «горожан» ни одного матча. У чемпионов Англии до сих пор есть часть прав и возможность выкупить вратаря, который играет за «Вильярреал» только в кубковых турнирах.

Кстати, еще выступая за «Реал Сосеьедад», Рульи не позволил забить 11-метровые Месси, Криштиану Роналду и Неймару. «Мне удалось одолеть всех троих, и я смогу рассказать об этом своим детям и внукам», — говорил голкипер в прошлогоднем интервью TNT Sports. Теперь Рульи может добавить в этот список еще и Де Хеа.