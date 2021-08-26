«Как вам не стыдно». «Спартак» полностью завалил старт сезона

Красно-белые проиграли на своем поле «Сочи». После шести туров у команды Руя Витории всего семь очков.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» (Москва) — «Сочи» — 1:2 (0:0)

Голы: Зобнин, 60 (1:0). Барсов, 66 (1:1). Юсупов, 72 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Кутепов (Хендрикс, 76), Джикия, Жиго (Ломовицкий, 85), Айртон, Зобнин, Бакаев (Мозес, 56), Умяров (Промес, 76), Понсе, Соболев, Ларссон (Игнатов, 85).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Юрганов, Барач (Прохин, 46), Родригау, Попов (Нобоа, 62), Юсупов (Павлов, 90), Ангбан (Барсов, 62), Воробьев (Жоаузинью, 82).

Предупреждения: Ангбан, 34. Зобнин, 38. Маргасов, 39. Родригау, 41. Хендрикс, 90. Соболев, 90. Джанаев, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гурбанов, Стипиди (оба — Краснодар).

ВАР: Сиденков (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область).

26 августа. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

«Спартак» креативно подошел к объявлению состава — игроки были представлены в образах супергероев, нарисованных детьми. Но в расстановке хозяев удивило не это: Руй Витория выставил трех профильных центральных защитников и трех номинальных форвардов. Позицию правого латераля занял не Николай Рассказов, ошибка которого привела к голу «Арсенала» в предыдущем туре, а Зелимхан Бакаев. В итоге самой малочисленной оказалась средняя линия: пару составили Наиль Умяров и Роман Зобнин.

Болельщики красно-белых рассчитывали, что переход на три центральных вернет «Спартак» в прошлый сезон. Но нет. Эмоций и куража, на котором доехали до серебряных медалей в РПЛ-2020/21, сейчас нет и в помине, а количество впереди не дало качества.

Так и получалось, что на общем фоне выделялся лишь Самюэль Жиго, который успевал и впереди, и сзади. В атаке москвичи оказались очень плохи. Если в предыдущих встречах казалось, что команду вот-вот должно прорвать, то теперь и голевые моменты даются с большим трудом. За весь первый тайм запомнился, пожалуй, только удар Александра Соболева.

Во втором тайме хозяева встрепенулись. Событием стал выход Виктора Мозеса, пропустившего ощутимый отрезок из-за травмы. И буквально тут же «Спартак» открыл счет: Жиго здорово поборолся на угловом, а забил Зобнин — примерно так же, как недавно «Уралу».

А дальше игра пошла по тульскому сценарию: красно-белые позволили сопернику сравнять счет практически моментально — через шесть минут. Дальше же выяснилось, что арсенальский вариант был не так уж плох. Прошло еще шесть минут — и гости забили второй.

«Как вам не стыдно», — зарядила Северная трибуна. Добавив за этим более резкое, но не менее справедливое: «Где ваши яйца?!» Дать ответ на поле команда не смогла. В оставшиеся 20 минут хозяева фактически не создали ни одного момента, образы супергероев так и остались только на детских рисунках. Витория проводил массовые замены, но это не помогло. Не стоит исключать, что это вообще последние решения португальца в качестве главного тренера «Спартака».

После матча футболисты красно-белых в полном составе подошли к трибуне. На предыдущем домашнем матче к ним были претензии, мол, игроки ушли, не выслушав замечания фанатов после поражения от «Нижнего Новгорода». На этот раз команда стояла очень долго, кажется, дождавшись ухода самого последнего болельщика.