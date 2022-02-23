— Ракицкий и Караваев сыграли по 45 минут в первом тайме матча в Петербурге. Насколько они готовы сейчас? Не заменит ли Караваева Сутормин? — вопросы Семаку.

— Ракицкий готов принять участие в матче. Караваев под вопросом. У нас есть еще день, чтобы принять решение. Скорее всего, оба будут готовиться к матчу.

— Кто еще не готов сыграть?

— Ловрен продолжает восстанавливаться, Алип не заявлен. У Караваева есть небольшие проблемы — проверим, протестируем. Крицюк начал тренироваться, но улетел на диагностику к тому доктору, который оперировал его. Мы посмотрим, как подкорректировать его.

— У «Бетиса» через три дня после вас дерби с «Севильей». Как вы думаете, даст ли Пеллегрини отдых лидерам? Может ли быть недооценка со стороны соперника?

— Сложно сказать. Где-то в подсознании мысль о следующей встрече будет у футболистов. Первый матч в гостях «Бетис» выиграл, и это дополнительное преимущество. Но никто не знает, как будет складываться игра. Любая команда будет отдавать все силы для победы. По поводу состава — Пеллегрини удается его ротировать, команда очень опытная — выходящие футболисты не портят рисунок. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Даже в проигранном матче с «Вильярреалом» «Бетис» владел преимуществом. Шансы у нас есть, преимущество не такое огромное. Мы будем отдаваться игре полностью, а результат уже будет следствием игры.

— После первого матча вы сказали, что нужно было что-то менять. Что именно?

— Корреляция просматривается между тем, сколько мы пропустили в первом и втором таймах. Мы неубедительно выглядели в обороне, допускали много ошибок. Поэтому перестроились.

— Есть ли шанс сыграть у Одоевского?

— Времени немного осталось. Есть и у Одоевского шанс, и у Кержакова. У каждого есть свои плюсы. Решение примем с утра.

— В каком состоянии Юри Алберто? Готов ли сыграть в стартовом составе?

— Юри адаптируется, работает хорошо, старается. Шанс, конечно, у него есть.

— Как вам игра Далера Кузяева? В первом матче он действовал высоко.

— У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях. Это большой плюс для них в условиях лимита, который есть у нас в чемпионате. Для тренерского штаба это хорошо, ведь без использования замен можно видоизменить тактический рисунок.

— Почти наверняка выйдет кто-то из пары Фекир — Каналес. Как это поменяет игру «Зенита»?

— Эти футболисты добавляют качества. И Каналес, и Фекир — важные игроки для созидания «Бетиса». Они делают разницу. Но у каждого игрока есть свой набор сильных качеств, команда их использует. Присутствие таких игроков добавляет нестандартных действий.

— Нет ли у вас опасений, что российские клубы отстранят от еврокубков? В западных СМИ сейчас эта тема начинает муссироваться. Как вы реагируете на подобные слухи?

— К большому сожалению, в нынешнее время спорт часто вовлекают и втягивают в политику. Хотя раньше были лозунги, что спорт должен оставаться вне политики. Эти лозунги должны быть первостепенны. Мы занимаемся своим делом, и по каким-то принципам и убеждениям нельзя лишать спортсменов той работы, которую они делают. Мы — люди зависимые, делаем то, что должны делать. Мы приложим все усилия для того, чтобы заниматься этим делом независимо ни от чего, стараться делать его хорошо. Что будет в геополитике, мы не знаем и влиять на это не можем.