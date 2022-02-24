«Зенит» ждет испытание убойным стадионом «Бетиса»: здесь вырубали тренера бутылкой, а в раздевалку пускали слезоточивый газ

«СЭ» рассказывает, какой прием ожидает питерцев в Севилье.

В четверг «Зенит» проведет решающий матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса». Игра пройдет на одном из самых горячих стадионов Европы — «Бенито Вильямарин». Здесь ощущается безумное фанатское противостояние, а также был сыгран один из самых скандальных матчей в истории.

Бутылка в Хуанде Рамоса, воспоминания Кержакова

Во время андалусийского дерби в Севилье никогда не бывает спокойно. Враждующие болельщики регулярно создают проблемы не только друг другу, но и футболистам и тренерам. Одна из самых жутких историй случилась в 2007 году.

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Бетис» принимал «Севилью». На 57-й минуте (после того, как гости повели в счете) фанаты «Бетиса» запустили двухлитровую бутылку с водой в голову Хуанде Рамосу — он потерял сознание и пришел в себя только в машине «Скорой помощи». Матч был остановлен, и капитаны увели команды с поля. Когда выяснилось, что жизни и здоровью тренера «Севильи» ничего не угрожает, игру перенесли на стадион «Хетафе». Арену «Бетиса» дисквалифицировали — следующие три домашних матча команда проводила на нейтральном поле.

Александр Кержаков, на тот момент игравший за «Севилью», вспоминал — брошенная с трибун бутылка в том дерби оказалась не единственной проблемой. «Наш администратор, как обычно, за полтора часа до стартового свистка зашел в раздевалку, а вернувшись, рассказал, что находиться там невозможно — кто-то запустил слезоточивый газ». Также на арену долго не пропускали спортивного директора «Севильи» Мончи и тренера вратарей — из-за проблем с документами, хотя оба неоднократно посещали «Бенито Вильямарин» и были известны в городе. Вряд ли эти события связаны с фанатами, но они доказывают: гостевая команда на «Бенито Вильямарин» попадает под прессинг на всех уровнях.

В этом году «Севилья» и «Бетис» встретились в 1/8 финала Кубка Испании — и матч снова доиграли не сразу. На 40-й минуте хозяева забили, а пока праздновали, в Жоана Жордана бросили палку с трибуны. Полузащитник «Севильи» упал на газон — с сильным головокружением его увели в раздевалку, а оттуда повезли в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму.

Представители Футбольной федерации Испании, спустившиеся с трибуны к скамейкам, приняли решение приостановить игру. Матч доиграли лишь на следующий день.

Скандал за выход на чемпионат Европы: Испанию обвиняли в договорняке

В отборочном цикле Евро-1984 сборные Испании и Нидерландов попали в одну группу и до последнего бились за первое место. На финише квалификации у обеих команд оставались матчи с Мальтой. Первыми играли голландцы и победили 5:0 — после этого «красной фурии» нужно было побеждать с разницей в 11 мячей. Матч проходил на стадионе «Бенито Вильямарин». К перерыву испанцы вели 3:1, но во втором тайме мальтийцы совсем расслабились: мячи в их ворота залетали в среднем каждые пять минут. За вторую половину Испания забила девять голов, оформила нужную разницу (+11 мячей) и сенсационно пробилась на Евро с первого места.

Представители мальтийцев выдвигали невероятные версии произошедшему: обвиняли соперника в подкупе судей, употреблении допинга и даже отравлении своих игроков. Спустя 35 лет тренер Мальты Виктор Скерри рассказал, что «в перерыве в раздевалку вошел человек в белом костюме и с подносом с лимонами, которые, возможно, были накачаны наркотиками, от которых игроки во втором тайме потеряли рассудок».

В Нидерландах были уверены в договорном характере матча, но официальных доказательств, конечно, ни у кого не было. Поэтому серьезных последствий не возникло: Испания поехала на Евро вместо Нидерландов и дошла до финала, а игроков сборной Мальты затравили на родине — многие футболисты больше не вызывались в национальную команду.

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«Зениту» едва ли грозит последний сценарий, но с учетом репутации стадиона показать достойную игру на «Бенито Вильямарин» будет особенно тяжело. В Севилье команду Сергея Семака ждет очень горячий прием!