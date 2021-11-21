Журова о предложении переноса матча «Спартак» — «Наполи»: «Боюсь, что причина здесь не только ковид»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на предложение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч Лиги Европы со «Спартаком» на нейтральном поле.
«Мне сложно сказать, потому что каждый пытается отследить эпидемиологическую ситуацию. Но, думаю, по ковиду сейчас в любой стране все примерно одинаково. Не знаю, чем у нас сейчас ситуация лучше, чем в других странах. УЕФА должны здесь сами решать ситуацию. Конечно, спортсменам сейчас хочется безопасности. Но если они будут бояться куда-либо ездить и отговаривать международные федерации менять место проведения, то я не знаю даже, что делать всем организаторам соревнований», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Журова добавила, что некоторые страны вообще закрывают полностью, но даже там не принимают решения о переносах: они в ожидании того, что будет дальше.
«Давайте честно, я боюсь, что причина здесь не только ковид. С другой стороны, тут на ситуации могла сказаться недостоверная информация. Итальянцы могли подумать, что ранее объявленная в России нерабочая неделя означает, что в Москве совсем все плохо и ехать к нам нельзя. Тем не менее, организационно в этой связи можно сделать все что угодно и уж точно ограничить контакт футболистов с внешним миром. Странно сейчас переносить матчи, учитывая, что даже в период чемпионата Европы-2020 России дали дополнительные игры», — добавила Журова.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Банк Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.
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