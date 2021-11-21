Защитник «Наполи» Дзаноли заразился коронавирусом за 4 дня до матча со «Спартаком»
Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянской команды.
21-летний итальянец пропустит сегодняшнюю игру чемпионата Италии против «Интера» и, вероятнее всего, не сможет помочь своей команде в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака», который запланирован на 24 ноября (начало — в 18.30 мск).
La SSCN comunica che a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, il calciatore Alessandro Zanoli ? risultato positivo al Covid-19. Zanoli aveva gi? contratto il virus in passato ed ? vaccinato con doppia dose. pic.twitter.com/ZCzenFs2ce— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2021
В сезоне-2021/22 Дзаноли провел 4 матча за «Наполи» и не отличился результативными действиями.
Отметим, что вчера, 20 ноября положительный тест на коронавирус сдал еще один футболист «Наполи», нападающий Маттео Политано.
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