Червиченко назвал спекуляцией заявление президента «Наполи» о переносе матча со «Спартаком»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч Лиги Европы с красно-белыми на нейтральном поле.

«Итальянцы, тем более южные, все наперсточники. Их попытки вымутить себе условия по лучше абсолютно нормальные. К этому надо относиться с улыбкой. У нас нормальная статистика заболевания, ежедневные цифры инфицированных не такие большие. Заявление президента «Наполи» — спекуляция на какой-то теме», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также бывший владелец «Спартака» прокомментировал отмену предматчевых мероприятий в Москве перед игрой 5-го тура Лиги Европы со «Спартаком» в Москве.

«Итальянцы — большой табор, все время что-то выдумывают, выжуливают, веселые европейские жулики. Поэтому не надо вестись и обращать внимания на их прокладки и их пробросы. Надо гнуть свою линию и все. Ответ должен быть один: если вам что-то не нравится, не приезжайте, запишем вам 0:3 и до свидания. «Спартаку» вообще не стоит идти на уступки», — добавил Червиченко.

Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Банк Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.