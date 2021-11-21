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Червиченко назвал спекуляцией заявление президента «Наполи» о переносе матча со «Спартаком»

13:46
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф, -
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф, -
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса провести матч Лиги Европы с красно-белыми на нейтральном поле.

«Итальянцы, тем более южные, все наперсточники. Их попытки вымутить себе условия по лучше абсолютно нормальные. К этому надо относиться с улыбкой. У нас нормальная статистика заболевания, ежедневные цифры инфицированных не такие большие. Заявление президента «Наполи» — спекуляция на какой-то теме», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также бывший владелец «Спартака» прокомментировал отмену предматчевых мероприятий в Москве перед игрой 5-го тура Лиги Европы со «Спартаком» в Москве.

«Итальянцы — большой табор, все время что-то выдумывают, выжуливают, веселые европейские жулики. Поэтому не надо вестись и обращать внимания на их прокладки и их пробросы. Надо гнуть свою линию и все. Ответ должен быть один: если вам что-то не нравится, не приезжайте, запишем вам 0:3 и до свидания. «Спартаку» вообще не стоит идти на уступки», — добавил Червиченко.

Матч «Спартак» — «Наполи» должен пройти 24 ноября на «Открытие Банк Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»