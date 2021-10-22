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Юрий Семин объяснил, почему он отдал медаль болельщику «Локомотива»

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Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему он отдал медаль болельщику команды.

«Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю», — сказал Семин «СЭ».

Специалист подарил серебряную медаль чемпионата России-2019/20 юному болельщику. Тренеру вручили ее перед матчем железнодорожников с «Галатасараем» в Лиге Европы.

В марте 2020 года чемпионат России был приостановлен на три месяца из-за коронавируса. Контракт Семина с «Локомотивом» действовал до 31 мая, и руководство клуба приняло решение его не продлевать. Его заменил Марко Николич.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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