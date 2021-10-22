Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» домашнее поражение «Локомотива» от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Это плохая тенденция. Надо делать выводы из того, что происходит с российским футболом в данный момент, — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Если мы проигрываем турецкому клубу, то даже не знаю, что делать. В Советском Союзе выносили, обыгрывали команды из Турции. Должны за все отвечать руководители. Не кричать, что у нас все хорошо, а решать, что делать дальше. В «Локомотиве» руководители сами виноваты, если у них спросить, чего они хотят, они не ответят. Когда в футболе работают жулики и дилетанты, то ничего не поделаешь. Пока они есть, все будет оставаться на своих местах»,

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с 1 очком в активе.