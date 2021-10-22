Геркус — о поражении «Локомотива»: «Кризисы случаются, нужно идти дальше»
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» домашнее поражение от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.
— Обидное поражение, активно, агрессивно прессинговали и похоже на то, что не рассчитали силы, — сказал Геркус. — Плюс какие-то проблемы с составом: нет многих игроков даже в запасе. Что с ними — неизвестно. Шансы на выход из группы — невысокие, но нужно играть дальше. Кризисы случаются, нужно искать выход.
— Не связываете последние неудачные результаты с напряженной обстановкой вокруг команды?
— Нет, абсолютно. Ребята старались, играли самоотверженно, никакого напряжения не чувствовалось.
«Локомотив» потерпел второе поражение в Лиги Европы. После трех туров московская команда с 1 очком занимает последнее место в группе Е.
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