Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» домашнее поражение от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

— Обидное поражение, активно, агрессивно прессинговали и похоже на то, что не рассчитали силы, — сказал Геркус. — Плюс какие-то проблемы с составом: нет многих игроков даже в запасе. Что с ними — неизвестно. Шансы на выход из группы — невысокие, но нужно играть дальше. Кризисы случаются, нужно искать выход.

— Не связываете последние неудачные результаты с напряженной обстановкой вокруг команды?

— Нет, абсолютно. Ребята старались, играли самоотверженно, никакого напряжения не чувствовалось.

«Локомотив» потерпел второе поражение в Лиги Европы. После трех туров московская команда с 1 очком занимает последнее место в группе Е.