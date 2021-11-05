Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Очень достойный матч, — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Селихов, Айртон, Кофрие отлично отыграли. «Спартак» сделал выводы после поражения в Москве и идеально сыграл в обороне. Красно-белые почти на равных провели матч против достойного соперника из Англии. Наверное, Карпин прав, Соболев слишком вялый для сборной. «Спартак» без Рассказова — совсем другая команда. Пока он не соответствует своему уровню, может быть, чуть позже заиграет. Хочу отметить Селихова, он — герой сегодняшнего матча! Красно-белым нужно благодарить Руя, он сделал правильно, посадив Максименко в запас».

У «Спартака» после четырех туров 4 очка и последнее, четвертое место в группе С. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».