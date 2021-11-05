Витория рассказал о травме, полученной Игнатовым в матче с «Лестером»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после ничьей с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы выразил надежду, что Михаил Игнатов сможет быстро восстановиться. Игрок из-за повреждения был заменен на 87-й минуте на Александра Ломовицкого.

— Что с Игнатовым, получившим повреждение?

— Посмотрим. Надеюсь, что он быстро восстановится. Михаил провел сегодня отличный матч.