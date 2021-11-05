Витория рассказал о травме, полученной Игнатовым в матче с «Лестером»
01:31
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после ничьей с «Лестером» (1:1) в Лиге Европы выразил надежду, что Михаил Игнатов сможет быстро восстановиться. Игрок из-за повреждения был заменен на 87-й минуте на Александра Ломовицкого.
— Что с Игнатовым, получившим повреждение?
— Посмотрим. Надеюсь, что он быстро восстановится. Михаил провел сегодня отличный матч.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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