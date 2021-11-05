Таски отреагировал на ничью «Спартака» в игре против «Лестера»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 4-го тура Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

«Конечно, это хороший результат против «Лестера» на выезде. Но для меня это не сюрприз: если вы выиграли у «Наполи» на выезде, вы также можете взять очки у «Лестера» на выезде. В первом матче с «Лестером» «Спартак» тоже имел шанс взять очки. Все четыре команды в группе все еще борются за выход в следующий раунд. В следующих двух матчах «Спартак» проведет 2 финала», — сказал Таски «СЭ».

У «Спартака» после 4 туров 4 очка и последнее, четвертое место в группе С. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».