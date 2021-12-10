Ветеран ЦСКА одним словом описал игру «Спартака» в Лиге Европы при Витории
12:20
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы под руководством Руя Витории.
«Твердая четверка. Я бы даже сказал, четыре с минусом. Мало ли, первое место. По игре «Спартак» не совсем соответствует первому месту», — сказал Пономарев «СЭ».
«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю