Ветеран ЦСКА одним словом описал игру «Спартака» в Лиге Европы при Витории

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» оценил выступление «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы под руководством Руя Витории.

«Твердая четверка. Я бы даже сказал, четыре с минусом. Мало ли, первое место. По игре «Спартак» не совсем соответствует первому месту», — сказал Пономарев «СЭ».

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.