Валерий Баринов считает, что Селихова нужно внести в книгу памяти «Спартака»

Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевую победу «Спартака» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы над «Легией» (1:0).

«Это была победа вопреки, это момент удачи. Правда после забитого гола «Спартак» неплохо играл, были подходы и моменты. Селихов — молодец, за этот отбитый пенальти его надо внести в книгу памяти «Спартака». Болельщики о нем будут помнить. Сам пенальти очень спорный, там было касание ноги, но трудно понять, был ли удар в мяч или по бутсе. Но падение было совершенно не по делу, это было видно. Пенальти 30 на 70», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Спартак» (10 очков) занял первое место в группе С Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира.