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Смородская — о победе «Спартака»: «Заслуг Руя Витории я не вижу. Никакой тренерской руки»

11:00
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на гостевую победу «Спартака» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«В игре «Спартака» я ничего не вижу кроме горячего желания реабилитироваться. Никакой тренерской руки. Заслуг Руя Витории я не вижу. Они просто хотят реабилитироваться перед своими болельщиками и перед самим собой. Фортуна повернулась в матче с «Легией», а в чемпионате России может быть очередной провал. Стоит ли увольнять Виторию? Еврокубки — не ответ на вопрос. Он обыграл «Наполи», но проиграл всем подряд у нас. Мне кажется, он не подходит команде. Но руководству виднее. Селихов? Хороший вратарь, не более. Поживем и увидим. Заслуга Селихова в выходе команды в плей-офф очевидна, в то время как заслуга Руя неочевидна», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»