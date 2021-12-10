Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» отреагировала на гостевую победу «Спартака» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (1:0).

«В игре «Спартака» я ничего не вижу кроме горячего желания реабилитироваться. Никакой тренерской руки. Заслуг Руя Витории я не вижу. Они просто хотят реабилитироваться перед своими болельщиками и перед самим собой. Фортуна повернулась в матче с «Легией», а в чемпионате России может быть очередной провал. Стоит ли увольнять Виторию? Еврокубки — не ответ на вопрос. Он обыграл «Наполи», но проиграл всем подряд у нас. Мне кажется, он не подходит команде. Но руководству виднее. Селихов? Хороший вратарь, не более. Поживем и увидим. Заслуга Селихова в выходе команды в плей-офф очевидна, в то время как заслуга Руя неочевидна», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» (10 очков) после шести игр в Лиге Европы занял первое место в группе С и напрямую квалифицировался в 1/8 турнира.