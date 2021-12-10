Линекер: «С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Лестера» от «Наполи» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций, — написал Линекер в Twitter. — Они стали на шаг ближе к этому после сегодняшнего вечера».

Since I was a small boy I've dreamed of @LCFC winning the Europa Conference League. It's a step closer after tonight. ? — Gary Lineker ? (@GaryLineker) December 9, 2021

По итогам отборочного турнира «Лестер» набрал восемь очков, занял третье место в турнирной таблице группы C и вышел в плей-офф Лиги конференций. «Наполи» набрал 10 очков и со второй позиции в группе вышел в плей-офф Лиги Европы.