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Линекер: «С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций»

Линекер пошутил, что с детства мечтал о победе «Лестера» в Лиге конференций
10:26
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поражение «Лестера» от «Наполи» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций, — написал Линекер в Twitter. — Они стали на шаг ближе к этому после сегодняшнего вечера».

По итогам отборочного турнира «Лестер» набрал восемь очков, занял третье место в турнирной таблице группы C и вышел в плей-офф Лиги конференций. «Наполи» набрал 10 очков и со второй позиции в группе вышел в плей-офф Лиги Европы.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1469031087687020553

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Карен Саркисян все материалы автора

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