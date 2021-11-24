Официальный Twitter «Спартака» опубликовал коллаж с главным тренером Руем Виторией и наставником «Наполи» Лучано Спаллетти после матча Лиги Европы.

Ранее, 24 ноября, красно-белые победили итальянскую команду со счетом 2:1.

«Момент на века», — написано в Twitter «Спартака» под скриншотом, где Витория улыбается после того, как Спаллетти отказался ему пожимать руку.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.