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«Момент на века». «Спартак» — о моменте с Виторией и Спаллетти после матча с «Наполи»

В «Спартаке» отреагировали на ситуацию с Виторией и Спаллетти после матча с «Наполи»
21:18
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Twitter «Спартака» опубликовал коллаж с главным тренером Руем Виторией и наставником «Наполи» Лучано Спаллетти после матча Лиги Европы.

Ранее, 24 ноября, красно-белые победили итальянскую команду со счетом 2:1.

«Момент на века», — написано в Twitter «Спартака» под скриншотом, где Витория улыбается после того, как Спаллетти отказался ему пожимать руку.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»


  • Дмитрий Лаврентьев

    Лысое хамло

    24.11.2021

  • Балу

    Что за дичь, что за пресс-служба у С.М. школота какая то. Не на том совершенно постоянно акценты делает. Поддерживайте и своих, и соперников, не задирайтесь по поводу и без повода. Футбол объединяет.

    24.11.2021

  • lakers

    абидна да?!)

    24.11.2021

  • выдр

    Спалетти позорище. Не мужик.

    24.11.2021

  • Nailrust555

    Эй Семак, бери пример.

    24.11.2021

  • Kit Belleu

    Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы к плечу плечо Врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, Над нашей Родиною дым, И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех - мы за ценой не постоим. Нас ждёт огонь смертельный, И всё ж бессилен он. Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, Звучит другой приказ, И почтальон сойдёт с ума, Разыскивая нас. Взлетает красная ракета, Бьёт пулемёт неутомим, И значит нам нужна одна победа, Одна на всех - мы за ценой не постоим. От Курска и Орла Война нас довела До самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех - мы за ценой не постоим.

    24.11.2021