«Момент на века». «Спартак» — о моменте с Виторией и Спаллетти после матча с «Наполи»
Официальный Twitter «Спартака» опубликовал коллаж с главным тренером Руем Виторией и наставником «Наполи» Лучано Спаллетти после матча Лиги Европы.
Ранее, 24 ноября, красно-белые победили итальянскую команду со счетом 2:1.
«Момент на века», — написано в Twitter «Спартака» под скриншотом, где Витория улыбается после того, как Спаллетти отказался ему пожимать руку.
Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.
Момент на века ? pic.twitter.com/7qgucXd3QT— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 24, 2021
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Дмитрий Лаврентьев
Лысое хамло
24.11.2021
Балу
Что за дичь, что за пресс-служба у С.М. школота какая то. Не на том совершенно постоянно акценты делает. Поддерживайте и своих, и соперников, не задирайтесь по поводу и без повода. Футбол объединяет.
24.11.2021
lakers
абидна да?!)
24.11.2021
выдр
Спалетти позорище. Не мужик.
24.11.2021
Nailrust555
Эй Семак, бери пример.
24.11.2021
Kit Belleu
Здесь птицы не поют, Деревья не растут, И только мы к плечу плечо Врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, Над нашей Родиною дым, И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех - мы за ценой не постоим. Нас ждёт огонь смертельный, И всё ж бессилен он. Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный, Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, Звучит другой приказ, И почтальон сойдёт с ума, Разыскивая нас. Взлетает красная ракета, Бьёт пулемёт неутомим, И значит нам нужна одна победа, Одна на всех - мы за ценой не постоим. От Курска и Орла Война нас довела До самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, И не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех - мы за ценой не постоим.
24.11.2021