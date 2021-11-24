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Ди Лоренцо: «Наполи» хотел обыграть «Спартак» и решить вопрос с выходом из группы»

21:16
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы.

— У «Наполи» два поражения подряд. Что происходит с командой?

— Ничего особенного не происходит. Мы пропустили быстрый гол, это очень сильно повлияло. Может быть повлиял и холод. Во втором тайме мы исправили положение, создавали моменты. По тем моментам, что у нас были, мы заслуживали как минимум ничью. Постараемся побеждать в следующих матчах.

— У вас много потерь. Вы рассчитываете на выход в плей-офф?

— Конечно. У нас много травм и болезней. Это сильные игроки. Но это должно лишь сильнее завести нас. Сегодня во втором тайме мы показали хороший футол. Нужно отталкиваться от этого.

— В последнем туре серии А вы проиграли «Интеру», сегодня — «Спартаку». Как это повлияет на игру с «Лацио»?

— Конечно, сегодня мы хотели выиграть и решить вопрос с выходом из группы. Жаль, что не вышло. Надеюсь, в последнем туре решим этот вопрос. До игры с «Лацио» я бы не драматизировал. Мы все еще лидеры чемпионата. Нужно сконцентрироваться.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

 

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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