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«Спартак» пока не обеспечил себе евровесну. Самый ужасный расклад для красно-белых в Лиге Европе

21:20
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.

И

В

Н

П

М

О

Спартак

5

2

1

2

9-9

7

Наполи

5

2

1

2

12-8

7

Легия

4

2

0

2

3-7

6

Лестер

4

1

2

1

7-7

5

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

К сожалению, «Спартак» пока не обеспечил себе участие в еврокубковой весне и может не попасть даже в Лигу конференций. Москвичи упадут на четвертое место, если сойдутся следующие расклады:

— «Спартак» проиграет «Легии»;

— «Наполи» не проиграет «Лестеру»;

— «Лестер» обыграет «Легию» или дважды сыграет вничью.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»