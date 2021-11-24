«Спартак» пока не обеспечил себе евровесну. Самый ужасный расклад для красно-белых в Лиге Европе
«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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5
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2
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1
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2
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9-9
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7
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5
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2
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1
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2
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12-8
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7
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4
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2
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0
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2
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3-7
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6
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4
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1
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2
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1
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7-7
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5
Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.
Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.
К сожалению, «Спартак» пока не обеспечил себе участие в еврокубковой весне и может не попасть даже в Лигу конференций. Москвичи упадут на четвертое место, если сойдутся следующие расклады:
— «Спартак» проиграет «Легии»;
— «Наполи» не проиграет «Лестеру»;
— «Лестер» обыграет «Легию» или дважды сыграет вничью.
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