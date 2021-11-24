«Спартак» пока не обеспечил себе евровесну. Самый ужасный расклад для красно-белых в Лиге Европе

«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.

И В Н П М О Спартак 5 2 1 2 9-9 7 Наполи 5 2 1 2 12-8 7 Легия 4 2 0 2 3-7 6 Лестер 4 1 2 1 7-7 5

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи

5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия

6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

К сожалению, «Спартак» пока не обеспечил себе участие в еврокубковой весне и может не попасть даже в Лигу конференций. Москвичи упадут на четвертое место, если сойдутся следующие расклады:

— «Спартак» проиграет «Легии»;

— «Наполи» не проиграет «Лестеру»;

— «Лестер» обыграет «Легию» или дважды сыграет вничью.