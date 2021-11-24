Тренер «Наполи» Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы рассказал, почему не пожал руку наставнику красно-белых Рую Витории.

— Почему не пожали руку Рую Витории?

— Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку, — сказал Спаллетти.

Ранее, 24 ноября, после поражения от «Спартака» 62-летний Спаллетти отказался пожимать руку 51-летнему Витории.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.