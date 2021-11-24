Тренер «Наполи» Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча
20:56
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после поражения от «Спартака» (1:2) в матче группового турнира Лиги Европы рассказал, почему не пожал руку наставнику красно-белых Рую Витории.
— Почему не пожали руку Рую Витории?
— Потому что он не поприветствовал меня перед игрой. Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку, — сказал Спаллетти.
Ранее, 24 ноября, после поражения от «Спартака» 62-летний Спаллетти отказался пожимать руку 51-летнему Витории.
Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю