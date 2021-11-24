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В «Локомотиве» рассматривают участие Смолова в матче с «Лацио», Жемалетдинов не сыграет

14:41
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Лацио» высказался о кадровой ситуации в команде перед игрой.

«Сейчас у нас ситуация с составом лучше, чем в прошлой игре. В матче с «Ахматом» была ужасная ситуация. У нас есть больше вариантов для состава. Рифат Жемалетдинов не сможет принять участие в завтрашнем матче. Федор Смолов — вполне, мы рассматриваем его.

Сегодня тренировали и атаку, и оборону. Большое внимание нам нужно уделять началу атаки от наших ворот – соперник будет высоко прессинговать. Нам нужно тренировать короткие передачи, чтобы выходить из прессинга», — сказал Гисдоль.

Ранее 31-летний Смолов пропустил матч 15-го тура Тинькофф РПЛ с "Ахматом" (1:2) из-за повреждения.

Матч «Локомотив» — «Лацио» пройдет 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 20.45 мск.

 

Лига Европы. Группа E
25 нояб, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
25 ноября, 20:45
Лацио

 

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»