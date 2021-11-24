Дмитрий Баринов: «Мы бросим все силы, чтобы победить «Лацио»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».

«Лацио» — это очень сильный соперник. Считаю, что они фавориты нашей группы. Завтра предстоит тяжелая игра. У нас нет главных лидеров команды, но нам уже терять нечего. Завтра мы бросим все силы, чтобы победить», — сказал Баринов.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).