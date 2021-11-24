Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Дмитрий Баринов: «Мы бросим все силы, чтобы победить «Лацио»

14:38
Дмитрий Баринов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».

«Лацио» — это очень сильный соперник. Считаю, что они фавориты нашей группы. Завтра предстоит тяжелая игра. У нас нет главных лидеров команды, но нам уже терять нечего. Завтра мы бросим все силы, чтобы победить», — сказал Баринов.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Зюганов ответил на приглашение посетить красную зону ковидного госпиталя
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»