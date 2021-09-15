Тренер «Легии» считает, что его команде повезло в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич поделился впечатлениями после матча группового турнира Лиги Европы против «Спартака» (1:0).

«До сих пор считаю, что «Спартак» — опытная классическая команда с опытными игроками. Я смотрел их предыдущие матчи. Считаю, что они сегодня сыграли даже лучше. Мы использовали все возможности, которые нам дал соперник. Плюс нам повезло, это очень помогло нам сегодня.

Почему чемпионат Польши отошел от формата с тремя кругами? Лично мне легче готовиться к сезону без дополнительных матчей. Не советую такую схему российскому чемпионату".

Единственный гол на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати.