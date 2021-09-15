Витория проиграл четыре домашних матча «Спартака» из шести
20:30
Под руководством Руя Витории «Спартак» провел шесть официальных матчей на «Открытие Банк Арене» и потерпел в них четыре поражения.
Огорчить красно-белых на их поле получилось у «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов, «Легии» (0:1) в группе Лиги Европы, а также «Нижнего Новгорода» и «Сочи» в чемпионате. Поверженными из Тушина в сезоне-2021/22 уехали только «Урал» и «Химки».
Официальные домашние матчи Руя Витории в «Спартаке»:
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
04.08.2021
|
Лига чемпионов
|
Бенфика
|
0:2
|
-
|
07.08.2021
|
Чемпионат России
|
Нижний Новгород
|
1:2
|
Понсе
|
14.08.2021
|
Чемпионат России
|
Урал
|
1:0
|
Зобнин
|
26.08.2021
|
Чемпионат России
|
Сочи
|
1:2
|
Зобнин
|
11.09.2021
|
Чемпионат России
|
Химки
|
3:1
|
Айртон, Промес, Понсе
|
15.09.2021
|
Лига Европы
|
Легия
|
0:1
|
-
Итого: +2=0-4, мячи 6-8.
Читайте также
Тренер «Легии» ответил Федуну: «Цыган бил сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться»
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю