Витория проиграл четыре домашних матча «Спартака» из шести

Под руководством Руя Витории «Спартак» провел шесть официальных матчей на «Открытие Банк Арене» и потерпел в них четыре поражения.

Огорчить красно-белых на их поле получилось у «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов, «Легии» (0:1) в группе Лиги Европы, а также «Нижнего Новгорода» и «Сочи» в чемпионате. Поверженными из Тушина в сезоне-2021/22 уехали только «Урал» и «Химки».

Официальные домашние матчи Руя Витории в «Спартаке»:

Дата Турнир Соперник Счет Голы 04.08.2021 Лига чемпионов Бенфика 0:2 - 07.08.2021 Чемпионат России Нижний Новгород 1:2 Понсе 14.08.2021 Чемпионат России Урал 1:0 Зобнин 26.08.2021 Чемпионат России Сочи 1:2 Зобнин 11.09.2021 Чемпионат России Химки 3:1 Айртон, Промес, Понсе 15.09.2021 Лига Европы Легия 0:1 -

Итого: +2=0-4, мячи 6-8.