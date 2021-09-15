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Витория проиграл четыре домашних матча «Спартака» из шести

20:30
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Под руководством Руя Витории «Спартак» провел шесть официальных матчей на «Открытие Банк Арене» и потерпел в них четыре поражения.

Огорчить красно-белых на их поле получилось у «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов, «Легии» (0:1) в группе Лиги Европы, а также «Нижнего Новгорода» и «Сочи» в чемпионате. Поверженными из Тушина в сезоне-2021/22 уехали только «Урал» и «Химки».

Официальные домашние матчи Руя Витории в «Спартаке»:

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Голы

04.08.2021

Лига чемпионов

Бенфика

0:2

-

07.08.2021

Чемпионат России

Нижний Новгород

1:2

Понсе

14.08.2021

Чемпионат России

Урал

1:0

Зобнин

26.08.2021

Чемпионат России

Сочи

1:2

Зобнин

11.09.2021

Чемпионат России

Химки

3:1

Айртон, Промес, Понсе

15.09.2021

Лига Европы

Легия

0:1

-

Итого: +2=0-4, мячи 6-8.

Спартак — Легия

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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