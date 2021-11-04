Тренер «Галатасарая»: «Локомотив» заметно прибавил при Гисдоле. Нам придется сложнее, чем в первом матче"

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился мнением о предстоящем матче группового раунда Лиги Европы с «Локомотивом».

«После прихода нового главного тренера Маркуса Гисдоля «Локомотив» заметно прибавил. В последних трех матчах чемпионата команда одержала две победы при одной ничьей. Похоже, она движется в правильном направлении. Никто не должен ожидать, что матч будет легким. Мы тоже этого не ожидаем. У соперника одно очко, но математические шансы на выход из группы остаются», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Также Терим добавил, что «Галатасараю» необходимо выигрывать этот матч.

«Для нас стратегически очень важен матч с «Локомотивом». Учитывая, что победитель группы выйдет в плей-офф напрямую, а вторая команда сыграет с соперником из Лиги чемпионов, преимущество первого места очевидно», — добавил он.

Тренер турецкой команды назвал сильные стороны «Локомотива»:

«В команде есть талантливые игроки, такие как Керк, Жемалетдинов, Бека-Бека и Смолов. Эта команда любит оказывать давление, стремится держать мяч, играть в пас. Думаю, нам придется сложнее, чем в первом матче (1:0)», — сказал Терим.

Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена». Начало — в 20.45 по московскому времени.

Турецкая команда лидирует в группе Е Лиги Европы с семью очками в трех матчах. Железнодорожники занимают последнее место, набрав всего однин балл.